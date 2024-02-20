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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personelle ilgili, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır." denildi. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21 - 28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:15 Güncelleme 21 Şubat 2024, 00:24
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personelle ilgili, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır." denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığından:
1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.



2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar tercihlerini 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.


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