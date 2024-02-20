SON DAKİKA

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20 Şubat piyasalarda gün sonu | Borsa İstanbul'dan bir kapanış rekoru daha! İşte altın, döviz, BIST100'de son durum...

Son dakika ekonomi haberleri... 20 Şubat'ta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,62 değer kazancıyla günü 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8 artışla 2 milyon 98 bin liraya yükseldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 18:37 Güncelleme 20 Şubat 2024, 19:15
20 Şubat piyasalarda gün sonu | Borsa İstanbul’dan bir kapanış rekoru daha! İşte altın, döviz, BIST100’de son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,62 değer kazancıyla günü 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 1,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,58 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 1,13 ile sigorta oldu.

▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 29 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 29 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8 artışla 2 milyon 98 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,8172 lira, satışta 30,9407 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,7824 lira, satışta 30,9058 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 149,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

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