SGK gün yaş prim metodik yeni tablo çıktı! 1995 1996 2007 öncesi sonrası emeklilik tablosu sil baştan

Geçen yıl 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile emeklilik yolu açıldı. Bu doğrultuda diğer erken emeklilik şartları merak ediliyor. Erken maaş alma amacı doğru bilgi ve yöntemlerle erişilebilir bir hedef haline geliyor. Sigortalıların, mevcut fırsatlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için haklarını iyi bilmeleri ve planlamalarını ona göre yapmaları gerekiyor.

6 YIL EK PRİM İMKANI Kadın çalışanlar için sunulan bir diğer avantaj ise, çocukları üzerinden ek prim kazanma fırsatı. Bu imkanla, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 6 yıl ek prim kazanarak erken emeklilik mümkün hale geliyor. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.