Emeklilik için belirli bir yaş ve prim miktarını doldurmak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak, Türkiye'de yasalar tarafından belirlenmiş bazı avantajlar sayesinde daha erken emekli olmak mümkündür. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...
Emeklilik için belirli bir yaş ve prim miktarını doldurmak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak, Türkiye'de yasalar tarafından belirlenmiş bazı avantajlar sayesinde daha erken emekli olmak mümkündür. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...
Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece, yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
10 Yıl Prim Yetiyor: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.
Yüzde 60 Rapor Yeter: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.
Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.
Anneye Prim Var: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.
Yukarıdaki formüller, çalışanların emeklilik süreçlerini öne çekebilmeleri için önemli avantajlar sunuyor. Bu avantajlardan yararlanarak, erken emeklilik hedefine daha kolay ulaşmak mümkün olabiliyor.