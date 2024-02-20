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İndirim yolda: Petrol baskı yedi! Akaryakıt fiyatları 2. kez değişecek mi? 20 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Son dönemde Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 20 Şubat 2024 tarihinde benzin ve motorin fiyatları araştırılmaya başlandı. Gece yarısından itibaren motorin kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Yakıt sektöründe yaşanan güncel gelişmelere göre, motorin grubunda 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:55 Güncelleme 20 Şubat 2024, 10:55
İndirim yolda: Petrol baskı yedi! Akaryakıt fiyatları 2. kez değişecek mi? 20 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Günümüz ekonomisinin can damarı olan akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Bu takibin nedeni, akaryakıt fiyatlarındaki her türlü değişikliğin günlük yaşam ve ulaşım maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasıdır.

Motorine Beklenen İndirim
Motorin grubunda, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor. Bu indirim, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara dair vatandaşların umudunu yeşertiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 TL, motorinin litre fiyatı ise 44,3 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketim alışkanlıkları üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanma süreci, birkaç önemli adıma dayanıyor. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınır. Elde edilen bu fiyat, belirli bir fiyat değişim farkını göz önünde bulundurarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını belirler.

Ardından, bu gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) payı eklenir. Son olarak, bu toplama Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı eklenerek, akaryakıtın pompa fiyatı hesaplanmış olur.

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