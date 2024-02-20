Günümüz ekonomisinin can damarı olan akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Bu takibin nedeni, akaryakıt fiyatlarındaki her türlü değişikliğin günlük yaşam ve ulaşım maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasıdır.