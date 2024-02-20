Günümüz ekonomisinin can damarı olan akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Bu takibin nedeni, akaryakıt fiyatlarındaki her türlü değişikliğin günlük yaşam ve ulaşım maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasıdır.
Motorine Beklenen İndirim
Motorin grubunda, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor. Bu indirim, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara dair vatandaşların umudunu yeşertiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 TL, motorinin litre fiyatı ise 44,3 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketim alışkanlıkları üzerinde önemli bir rol oynuyor.