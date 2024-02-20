Türkiye’de 11 yılın en düşük işsizlik oranı | Bakan Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi: Kamuya 8 bin personel daha alınacak

İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 48.6 olarak tespit edildi. İstihdamda son 3 yılda yaşanan artış 4 milyon 831 bin kişi olurken, aynı dönemde işsiz sayısı 1 milyon kişi azaldı.

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