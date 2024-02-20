Türkiye’de 11 yılın en düşük işsizlik oranı | Bakan Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi: Kamuya 8 bin personel daha alınacak

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam yaratmada rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Ekim- Aralık 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine göre; işsizlik geçen son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 8.8 ile çeyrekler itibarıyla 2013'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1 puanlık düşüşle yüzde 15.9 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine göre 1.4 puan azaldı.
İşsiz sayısı son çeyrekte bir önceki çeyreğe oranla 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 2016'nın birinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.