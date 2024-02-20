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Türkiye'de 11 yılın en düşük işsizlik oranı | Bakan Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi: Kamuya 8 bin personel daha alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katıldığı atama töreniyle 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarına yerleştirildi. Törende bir müjde daha veren Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Türkiye’de 11 yılın en düşük işsizlik oranı | Bakan Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi: Kamuya 8 bin personel daha alınacak

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam yaratmada rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Ekim- Aralık 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine göre; işsizlik geçen son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 8.8 ile çeyrekler itibarıyla 2013'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1 puanlık düşüşle yüzde 15.9 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine göre 1.4 puan azaldı.

İşsiz sayısı son çeyrekte bir önceki çeyreğe oranla 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 2016'nın birinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 48.6 olarak tespit edildi. İstihdamda son 3 yılda yaşanan artış 4 milyon 831 bin kişi olurken, aynı dönemde işsiz sayısı 1 milyon kişi azaldı.

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