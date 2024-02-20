TÜBİTAK KOBİ’lerin AR-GE projelerini destekleyecek! Üst sınır 5 milyon TL! Çağrıda son tarih 4 Mart...

YEŞİL DÖNÜŞÜME ÖNCELİK Çağrılarda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 'na uyum kapsamındaki öncelikli AR-GE ve yenilik konularında sunulan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilecek. Sipariş AR-GE çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip AR-GE projeleri desteklenecek.

BiGG Ortaklı Sipariş AR-GE Çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, bu desteği almış girişimci KOBİ'ler tarafından AR-GE yoluyla ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çağrıya sunulacak projelerde AR-GE çalışmalarının tedarikçi kuruluş tarafından yapılması, proje çıktısı ürünün müşteri veya tedarikçi kuruluşlar tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun AR-GE maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacak.

PROJELERDE ÜST LİMİT 5 MİLYON TL

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve AR-GE çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi öngörülüyor. Çağrılar kapsamındaki projelerin bütçesinde üst sınır 5 milyon lira olarak belirlendi. Proje süresi en fazla 24 ay olacak. TÜBİTAK, personelden seyahate, danışmanlıktan hizmet alımına kadar çeşitli giderlerin karşılanmasına destek sağlayacak. Bu kapsamda BiGG ve teknogirişim sermayesi almış tedarikçi kuruluşlar için üst limit 200 bin lira olacak.