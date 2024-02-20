İlk ödeme 10 Nisan’da başlıyor | İşte emekliye, dula, yetime, EYT’lite ikramiye rehberi: Kimler çift ikramiye alacak? Başvuru gerekiyor mu? 2 aylık alana ne verilecek?

Yaklaşık 16 milyon kişinin bayram ikramiyesi artıyor. Emeklilerin ikramiye tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran düzenlemenin Meclis maratonu bugün başlarken, ilk ödeme de 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak. İkramiyeden sadece emekliler de yararlanmayacak. İşte milyonlara ikramiye rehberi...
▼ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
8. yargı paketine eklenen düzenleme bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulup Resmi Gazete'de yayımlanacak.
▼ ÖDEMELER KİMLERİ KAPSIYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.