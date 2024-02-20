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Ev sahipleri aman dikkat | Kira gelirlerine sıkı takip geliyor! Belirlenen adreslere tebligat gönderilecek...

Kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, vergi dairelerince belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor. Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Şubat TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Ev sahipleri aman dikkat | Kira gelirlerine sıkı takip geliyor! Belirlenen adreslere tebligat gönderilecek...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için başlattığı çalışmalar sürüyor. Kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, vergi dairelerince belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor.

Tebligat alarak vergi dairelerine başvuran kiracılardan gerekli bilgiler talep edilerek elektronik ortama aktarılıyor. Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, kent genelinde tebligatların dağıtılmaya başladığını ifade ederek, "Kiracılara, ikamette kaç yıl oturdukları, ne kadar kira verdikleri, kira artışının ne kadar olduğu, bu ödemeleri hangi kanal aracılığıyla yaptıkları soruluyor" dedi. Kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesini öneren Canpolat, emeklilere de "Emlak ve çevre temizlik vergisi muafiyeti var ama kira gelirinde yok" uyarısını yaptı.

TROY'UN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam etmektedir" denildi. Kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilişkin son dönem gelişmelerin kurul üyeleriyle paylaşıldığı dile getirilen açıklamada, TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

BORSA ZİRVEYİ GÖRDÜ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya rekorla başladı. Geçtiğimiz haftayı 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştiren endeks, dün açılışta 9.322,05 puana çıktı. Gün içinde 9.404,11 puanla seans içi en yüksek seviye rekorunu kıran endeks, kapanışı ise yüzde 0.58 düşüşle 9.196,41 puandan yaptı.

İHRACAT REKOR KIRIYOR İTHALAT GERİLİYOR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz 2023'te 12.5 milyar dolar olan dış ticaret açığının, bu yıl Ocak'ta 6.2 milyar dolara gerilediğini kaydetti. İhracatın 2023'te küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 255.8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığına, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış ihracatın küresel ihracattan yüzde 1.06 pay alarak rekor tazelediğine işaret eden Bolat, Temmuz 2023'te 32.3 milyar dolar olan ithalatın Ocak'ta 26.2 milyar dolara gerilediğine dikkati çekti. Bolat, "İthalat düşüşündeki ana eğilimin 2024'te sürerek dış ticaret açığının ve cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

VERİ MERKEZİNE 100 MİLYON $ YATIRIM
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, DAMAC ile ülkeye yeni bir veri merkezi kazandırmak üzere güçlerini birleştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda İzmir'de kuracağımız ortak veri merkezi projemizin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Bu yatırımda ortaklığımız yüzde 50-50" dedi. Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali de "Bu yatırım iki ülkenin de ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak, Türkiye'nin büyümesine de katkıda bulunacak" diye konuştu.

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İŞ BAŞINDA
Ülker, Gebze fabrikasında 20 otonom mobil robotu devreye aldı. Fabrika genelinde 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, tesis operatörü tarafından sisteme girilen talep üzerine çalışmaya başlayacak. Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Robotlarla verimlilik, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik adına önemli bir gelişmeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri üretim altyapımıza entegre etmeye devam ederek, yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 60 YILI GERİDE BIRAKTI
56 ülkede, 50 bini aşkın çalışanıyla 148 yıldır faaliyet gösteren Henkel, bu yıl ülkemizdeki 60'ıncı yılını geride bıraktı. Son dönemde Türkiye'ye 65 milyon euroluk yatırım gerçekleştiren Türk Henkel bugün, yaklaşık bin kişilik ekibiyle, İstanbul'da Gebkim Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası, Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri ve Saç Bakım Ürünleri Fabrikası ile Ankara Tüketici Markaları Fabrikası olmak üzere, Türkiye'de 3 noktada üretim gerçekleştiriyor.

DENEYAP ATÖLYELERİ'NE BAŞVURU ZAMANI
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne katılmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci devam ediyor. 81 ildeki 139 atölyede on binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya kadar 11 farklı eğitim veriliyor. 25 Şubat'a kadar başvuran adaylar, önce e-sınava katılacak. Başarılı olan belirli sayıdaki aday, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama aşamasına, burada başarılı olanlar da 'uygulama sınavına' davet edilecek. Tüm aşamaları tamamlayanlar atölyelerde eğitim almaya hak kazanacak.

GİRİŞİMCİLİĞİ ARTIRACAK FESTİVAL
Vodafone'un inovasyonu ve kurum içi girişimciliği artırmak amacıyla başlattığı WeNovate festivalinin ilki yapıldı. 108 takım kapsamında 450 kişinin yarıştığı ve 3 ay süren etkinliğin finali 1.000'den fazla kişinin katılımıyla 3 günlük festival havasında gerçekleşti. Değerlendirmede, jürinin yanı sıra çalışan oyları da belirleyici oldu. Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, "Kurum içi girişimciliği artıracak projelere devam edeceğiz" dedi.

TOGG KAR PİSTİNE ÇIKTI
TOGG, 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X'i Türkiye'nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Gaziantep'ten Samsun'a, İzmir'den Diyarbakır'a Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar, Tekir Gölü etrafında oluşturulan pist alanında T10X'u deneyimliyor, kar, buz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullanma imkanı buluyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan deneyim merkezi ve oluşturulan deneyim pisti, Mart ayı sonuna kadar kullanıcıları ağırlamaya devam edecek.

ERCİYES ANADOLU'YA BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
Erciyes Anadolu Holding ve firmaları Bellona, Boyçelik Boyteks Doqu Home, Erciyes Çelik Halat, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks ISO 27001 2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanındaki denetimleri başarıyla tamamlayarak belgelerini aldı. Alınan belgeler, Ankara'da Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığı'nda düzenlenen belge takdim töreniyle TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından Bellona, Boyçelik Boyteks, Doqu Home, Erciyes Çelik Halat, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks genel müdürlerine ve Erciyes Anadolu Holding IT yönetimine takdim edildi. TSE Başkanı Şahin,"Kendi sektörlerinde ISO 27001 2022 BGYS standardını uygulamaya geçiren ilk firmalar olan şirketleri ve Erciyes Anadolu Holding'i bu konudaki öncülükleri için tebrik ediyorum" dedi. Erciyes Anadolu Holding Bilgi Teknolojileri Danışmanı Mehmet Ali Ünver de "Toplam kalite anlayışımız ve sürekli iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda bilgi güvenliği yönetim sistemlerini tüm üretim süreçlerimize entegre etme ve geliştirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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