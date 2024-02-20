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Emeklilere müjdeyi Başkan Erdoğan verdi: 6 bin TL ile çift maaş jesti

Emeklileri sevindirecek bir haber geldi! Emekli tahsis numarası sonu 0-2-4-6-8 olan 4A, 4B ve 4C emeklilerine yeni bir ek ödeme yapılacak ve ödeme günleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama emeklileri sevindirdi. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zammın yanı sıra, yeni emekli adaylarını da kapsayacak şekilde ikramiye ödemelerinin genişletildiği duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 06:41 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:03
Emeklilere müjdeyi Başkan Erdoğan verdi: 6 bin TL ile çift maaş jesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik önemli müjdeleri ardı ardına veriyor. Son açıklamalarında, emekli bayram ikramiyesinin arttırıldığını ve ödeme tarihlerinin belli olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI VE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir açıklama yaparak emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini ve miktarını duyurdu. İşte detaylar:

1. Bayram İkramiyesi Miktarı Artıyor: Emekli bayram ikramiyesi artık 3.000 TL olarak ödenecek. Bu da emeklilere yıllık toplamda 6.000 TL'ye yükselen bir ikramiye demek.

2. Kapsam Genişliyor: Emekli bayram ikramiyesi kapsamı da genişletildi. Yeni emeklilik başvurusu yapanlar da artık bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Ancak, bu için belirli bir tarih şartı bulunuyor. SSK ve bağ-kurlu çalışanlar için en geç 1 Mart, memurlar için ise en geç 29 Şubat tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmış olmak gerekiyor.

3. Bankalardan Sürpriz Kampanyalar: Emeklilere yönelik sürprizler sadece bayram ikramiyesiyle sınırlı değil. Şubat ayına özel olarak, bankalardan da çeşitli promosyonlar sunuluyor. Bu promosyonlar arasında en üst limit 15.000 TL'ye kadar ek para ödemesi bulunuyor. ING Bank, Türkiye Finans ve Akbank gibi bankalar, emeklilere yönelik bu özel promosyonları sunuyor.

4. Başvuru İşlemleri: Emekli promosyon kampanyalarından faydalanmak isteyenler, başvuru işlemlerini en geç 29 Şubat tarihine kadar bankaların şubelerinden ya da dijital bankacılık kanallarından gerçekleştirebilirler.

Bu gelişmelerle birlikte, emeklilerin bayram ikramiyesi ve promosyon ödemeleri konusunda beklentilerinin karşılanması ve ekonomik anlamda desteklenmesi hedefleniyor.

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