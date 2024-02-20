Emeklilere müjdeyi Başkan Erdoğan verdi: 6 bin TL ile çift maaş jesti

2. Kapsam Genişliyor: Emekli bayram ikramiyesi kapsamı da genişletildi. Yeni emeklilik başvurusu yapanlar da artık bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Ancak, bu için belirli bir tarih şartı bulunuyor. SSK ve bağ-kurlu çalışanlar için en geç 1 Mart, memurlar için ise en geç 29 Şubat tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmış olmak gerekiyor.