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Bu 5 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren anında emekli olacak

Emekli olabilmek için genellikle belirli bir yaş ve prim günü şartı aranırken, malulen emekli olma şartları bu kriterlerden farklılık gösterir. Malulen emekli olabilmek için belirli bir çalışma süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. Bu süre, ülkenin sigorta sistemi ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranır.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 07:07 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:09
Bu 5 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren anında emekli olacak

Malulen emekli olma şartları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sıkı bir şekilde belirlenir ve kişinin sağlık durumu, iş geçmişi ve diğer faktörlere dayanır. İşte detaylar:

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler:

1. Çalışma Süresi ve Prim Gün Sayısı:

Malulen emekli olmak isteyen bireyler, herhangi bir sigorta sistemine tabi olarak en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.

Aynı zamanda bu süre içinde en az 1800 prim günü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu:

Malulen emekli olabilmek için sağlık durumu oldukça önemlidir. Çalışanın işgücü kaybının en az %60 oranında olduğu sağlık raporuyla belgelenmelidir.

Bu sağlık sorunu, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.

3. İş Kazası veya Meslek Hastalığı:

İş kazası veya meslek hastalığı geçiren bireyler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler.

Heyet tarafından yapılan inceleme sonucunda kayıp oranı %60 veya daha fazla belirlenirse malulen emeklilik hakkı tanınır.

4. %40 Malullük Raporu:

%40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar.

5. Malulen Emeklilik Yaşı:

Malulen emekli olabilmek için yaş sınırı bulunmamaktadır. Önemli olan, diğer şartları sağlamaktır.

Malulen emeklilik başvuruları için Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hastanelerde heyet incelemesi yapılır ve çalışanın malullük oranı belirlenir. Uygun şartları sağlayan bireylere malulen emeklilik hakkı tanınır. Bu süreçte prim borcu bulunmamalıdır ve başvuru süreci titizlikle takip edilmelidir.

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