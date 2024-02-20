Bu 5 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren anında emekli olacak

3. İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası veya meslek hastalığı geçiren bireyler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyet tarafından yapılan inceleme sonucunda kayıp oranı %60 veya daha fazla belirlenirse malulen emeklilik hakkı tanınır.

4. %40 Malullük Raporu: %40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar.

5. Malulen Emeklilik Yaşı: Malulen emekli olabilmek için yaş sınırı bulunmamaktadır. Önemli olan, diğer şartları sağlamaktır. Malulen emeklilik başvuruları için Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hastanelerde heyet incelemesi yapılır ve çalışanın malullük oranı belirlenir. Uygun şartları sağlayan bireylere malulen emeklilik hakkı tanınır. Bu süreçte prim borcu bulunmamalıdır ve başvuru süreci titizlikle takip edilmelidir.