2024 HALKA ARZ TAVKİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Oba makarna, Alves Kablo, Alnus, Rönesans, Ferbis, Artemis...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan son bülten, yatırımcıları heyecanlandıran üç yeni halka arz haberi ile dolu. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri, hisse fiyatları, halka açıklık oranları ve büyüklükleriyle ilgili detaylar, Şubat 2024 halka arz takviminde netlik kazanmaya başlıyor.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER 1. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Talep Toplama Tarihi: [Tarih - Henüz Belirlenmedi]

Hisse Fiyatı: 19,45 TL

Halka Açıklık Oranı: [Henüz Açıklanmadı]

Büyüklük: 40 Milyon Lot

Kaç Lot Verilecek: [Henüz Açıklanmadı]

İşlem Pazarı: Ana Pazar