2024 HALKA ARZ TAVKİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Oba makarna, Alves Kablo, Alnus, Rönesans, Ferbis, Artemis...

TASLAK HALKA ARZLAR
TEKYP
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Enda Enerji Holding A.Ş.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Başvuru Sürecinde
ALNUS
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Başvuru Sürecinde
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Başvuru Sürecinde
GFS Holding A.Ş.
NARFE
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
YESOT
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Koray Holding A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
SMRVA
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.