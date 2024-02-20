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2024 HALKA ARZ TAVKİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Oba makarna, Alves Kablo, Alnus, Rönesans, Ferbis, Artemis...

Son zamanlarda artan halka arzlar, yatırımcılara yeni ve cazip fırsatlar sunuyor. Halka arz olan şirketler, farklı sektörlerden ve büyüme potansiyeli yüksek firmalardan oluşuyor. Bu da yatırımcılar için geniş bir yelpazede seçenek anlamına geliyor. Peki bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte Oba makarna, Alves Kablo, Alnus, Rönesans, Ferbis, Artemis halka arz takvimi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:20 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:20
2024 HALKA ARZ TAVKİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Oba makarna, Alves Kablo, Alnus, Rönesans, Ferbis, Artemis...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan son bülten, yatırımcıları heyecanlandıran üç yeni halka arz haberi ile dolu. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri, hisse fiyatları, halka açıklık oranları ve büyüklükleriyle ilgili detaylar, Şubat 2024 halka arz takviminde netlik kazanmaya başlıyor.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

1. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Talep Toplama Tarihi: [Tarih - Henüz Belirlenmedi]
Hisse Fiyatı: 19,45 TL
Halka Açıklık Oranı: [Henüz Açıklanmadı]
Büyüklük: 40 Milyon Lot
Kaç Lot Verilecek: [Henüz Açıklanmadı]
İşlem Pazarı: Ana Pazar

2. Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Talep Toplama Tarihi: [Tarih - Henüz Belirlenmedi]
Hisse Fiyatı: 39,24 TL
Halka Açıklık Oranı: [Henüz Açıklanmadı]
Büyüklük: 96 Milyon Lot
Kaç Lot Verilecek: [Henüz Açıklanmadı]
Aracı Kurum: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

TASLAK HALKA ARZLAR

TEKYP
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Başvuru Sürecinde

ALNUS
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Başvuru Sürecinde

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Başvuru Sürecinde

GFS Holding A.Ş.

NARFE
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

YESOT
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Koray Holding A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

SMRVA
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

ALKLC
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

AKCEL
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

TMGSY
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TVKDN
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

KZLYI
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

KULE
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
Başvuru Sürecinde

GOLDA
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

SMMAS
Smm Tekstil A.Ş.

HDMCB
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

CAVDC
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

TEZKM
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

KAYMT
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

NETCD
Netcad Yazılım A.Ş.

MKROY
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OUTMD
OutMedya İletişim A.Ş.

IBSSO
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

GLMND
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMRFA
Sümer Faktoring A.Ş.

OMEGA
Omega Elektrik Pano A.Ş.

ONBIR
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Ertelendi

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.
Ertelendi

BALSU
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Reddedildi

EFELR
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
İptal Edildi

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

16-29 Şubat 2024 halka arz takvimi! Halka arz olacak şirketler listesi! SPK son dakika duyuruları16-29 Şubat 2024 halka arz takvimi! Halka arz olacak şirketler listesi! SPK son dakika duyuruları
16-29 Şubat 2024 halka arz takvimi! Halka arz olacak şirketler listesi! SPK son dakika duyuruları

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