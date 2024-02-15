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Halka arz olacak şirketler listesi! 15-29 Şubat 2024 halka arz takvimi! SPK son dakika duyuruları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla, Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz başvurusu onaylandı ve şirketin halka arz süreci resmen başladı. Bu gelişme, yatırımcıların dikkatini çekerken, borsa takipçileri ise bugün yeni halka arz olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 18:11 Güncelleme 15 Şubat 2024, 18:19
Halka arz olacak şirketler listesi! 15-29 Şubat 2024 halka arz takvimi! SPK son dakika duyuruları

Halka arz sürecinde, onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı da büyük bir önem taşıyor. Yatırımcılar, bu detayları inceleyerek stratejilerini belirlemeye çalışıyor. İşte 2024 halka arz takvimi...

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni halka arzı onayladı. Limak grubu şirketlerinden Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz takvimine göre 14-15-16 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemi tamamlanacak.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirketin 386 milyon 179 bin 700 TL olan sermayesinin 516 milyon 179 bin 700 TL'ye artırımı sırasında oluşan 130 milyon TL pay ile Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortağı Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 25 milyon 930 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 155 milyon 930 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

BOR ŞEKER, BORSADA İŞLEM GÖRECEK

SPK onayının ardından Bor Şeker, 'BORSK' kodu ile borsada işlem görecek. Fakat Bor Şeker borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. 3 gün boyunca talep toplayan Bor Şeker halka arzının büyüklüğü 1,85 milyar lira, halka açıklık oranı 29,17% olarak açıklandı.

TASLAK HALKA AZ LİSTESİ

Taslak halka arzlar henüz SPK'ya başvuruda bulunmamış veya SPK'da onay aşamasında bulunan halka arzlardır.

Şirket Adı Başvuru Süreci
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Başvuru Sürecinde
Enda Enerji Holding A.Ş. Başvuru Sürecinde
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Başvuru Sürecinde
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başvuru Sürecinde
ALNUS
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Başvuru Sürecinde
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Başvuru Sürecinde
GFS Holding A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Başvuru Sürecinde
Koray Holding A.Ş. Başvuru Sürecinde
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Başvuru Sürecinde
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş.
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım
Bu hafta yeni halka arz var mı? Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis... SPK onayladı, halka arz takvimi duyuruldu!Bu hafta yeni halka arz var mı? Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis... SPK onayladı, halka arz takvimi duyuruldu!
Bu hafta yeni halka arz var mı? Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis... SPK onayladı, halka arz takvimi duyuruldu!

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