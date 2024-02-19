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Yeni düzenleme için düğmeye basıldı: Haftalık çalışma 40 saate iniyor!

İş kanunlarında değişiklik için kollar sıvandı. Bu kapsamda haftalık çalışma saatlerinin 45’ten 40’a indirilmesi planlanıyor. Dağınık mevzuat toplanırken, çalışanlar güçlendirilecek.

Fatma Göksu Fatma Göksu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Yeni düzenleme için düğmeye basıldı: Haftalık çalışma 40 saate iniyor!

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri kapsıyor.

ÇALIŞANA KORUMA
Bu kapsamda çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için de hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi.

2003 tarihli, hâlâ yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre 1 yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı.

Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Tüm çalışanlarla ilgili bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35-40 saate indirmesi konusunu masada.

YENİ HAK KATEGORİLERİ
Çalışmada ilke 'çalışanların güçlendirilmesi' olacak. Yeni hak kategorileri geliştirilirken, standart ve mevcut haklar korunacak. Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayının bir yerde yüzde 50, bir yerde yüzde 25 olmasına dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak.



BAKAN IŞIKHAN SİNYALİ VERMİŞTİ
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'da geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, "Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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