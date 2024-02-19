Yabancıların Türk varlıklarına ilgilisi devam ediyor! 15 haftada 6 milyar dolar

BORSA İSTANBUL ZİRVEDE

Yabancı girişinin hızlanmasıyla birlikte yükselişe geçen Borsa İstanbul'da endeks 9.250 puanla kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini ise 9.306 puana taşıdı. Borsa İstanbul 2023 sonundan bu yana ise yüzde 23.83 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul son 1 ayda da yüzde 15.17 ile dünyanın zirvesine çıktı. Endeks yabancı girişinin hızlandığı 27 Ekim 2023'ten bu yana yüzde 20 yükseldi.

YABANCILARIN EN FAZLA YATIRIM YAPTIĞI HİSSE THY

Yabancı yatırımcılar kasım, aralık ve ocakta toplam 1 milyar 528 milyon dolarlık net alım yaptı. Bu üç aylık dönemde yabancıların en fazla net alım yaptığı hisse senedi 375.7 milyon dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu. Bu hisseyi 255.5 milyon dolarla Tüpraş, 178.8 milyon dolarla Akbank, 172.4 milyon dolarla Yapı Kredi Bankası ve 125.3 milyon dolarla BİM takip etti. Bu üç ayda en fazla net satış yapılan hisseler ise 108.5 milyon dolarla Sasa, 82.8 milyon dolarla Turkcell ve 76.3 milyon dolarla Türk Traktör oldu.