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Milli Emlak 3 gram altın fiyatına tapu sahibi yapacak! 5 ilde hazine arazileri satışı başladı

Türkiye genelinde mülkiyeti devlete ait olan hazine arazilerinin ve arsalarının satışına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni bir listeyle hazine arazilerinin ve arsalarının satışını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan satılık hazine arazileri ve arsalar, son derece uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 16:07 Güncelleme 18 Şubat 2024, 16:08
Milli Emlak 3 gram altın fiyatına tapu sahibi yapacak! 5 ilde hazine arazileri satışı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mülkiyeti devlete ait olan hazine arazilerinin satışına ilişkin heyecan verici bir duyuru yaptı. Yayımlanan yeni ilanlar kapsamında, 5 ilde yer alan yüzlerce hazine arazisi, bağ, bahçe, tarla ve arsa olarak satışa sunuldu.

Milli Emlak tarafından duyurulan bu satışlar, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, hazine arazileri ve arsaları sudan ucuz fiyatlarla alıcıları bekliyor. Metrekare başı bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan araziler arasında, şehir merkezlerine yakın olanların talebi daha yüksek olurken, özellikle tarımsal veya ticari amaçlı kullanıma uygun olanlar dikkat çekiyor.

Hazineye ait arazilerin satışı ihale yöntemiyle gerçekleşirken, en yüksek teklifi veren kişi arsayı alma hakkını elde ediyor. İlanlar, Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yayımlanıyor ve her bir arsa için özellikler, metrekare fiyatları ve ihale detayları paylaşılıyor. Yatırımcılar, bu ilanları düzenli olarak takip ederek kendilerine uygun fırsatları değerlendirme şansı buluyorlar.

Hazine arazileri ve arsalarının satışı, hem yerel ekonomilere canlılık kazandırırken hem de yatırımcılara çeşitli sektörlerde fırsatlar sunuyor. Özellikle tarım, turizm, sanayi ve konut sektörlerine yönelik projelerde bu arazilerin değerlendirilmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir.

Sonuç olarak, Milli Emlak tarafından satışa sunulan hazine arazileri ve arsaları, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, ülkenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlıyor. Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olmalı ve uzman danışmanlardan destek alarak doğru kararlar vermeli.

ANKARA BEYPAZARI

Kira Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺6.000,00

Teminat Bedeli ₺1.800,00

Uygun Yüzölçümü 4.791,77 m²

İhale Tarihi 20/02/2024

İhale Saati 11:30

ANTALYA

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli₺1.021.240,00

Teminat Bedeli₺306.372,00

Uygun Yüzölçümü2.042,48 m²

İhale Tarihi28/02/2024

İhale Saati16:15

İhale Yeri Antalya / Alanya

İletişim Adresi https://antalya.csb.gov.tr

ANKARA GÜDÜL

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli₺14.800,00

Teminat Bedeli₺4.440,00

Uygun Yüzölçümü190,71 m²

İhale Tarihi22/02/2024

İhale Saati09:30

İhale YeriAnkara / Güdül

İletişim Adresi https://ankara.csb.gov.tr/

ANKARA BEYPAZARI

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli₺39.500,00

Teminat Bedeli₺11.850,00

Uygun Yüzölçümü1.941,75 m²

İhale Tarihi05/03/2024

İhale Saati11:30

İhale YeriAnkara / Beypazarı

İletişim Adresihttps://ankara.csb.gov.tr/

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