PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri sevindirecek bir açıklama yaparak bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu zam sayesinde emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı olmak üzere iki dini bayramda emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Peki, Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 12:58 Güncelleme 18 Şubat 2024, 12:58
3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı bayram ikramiyelerini duyurdu. Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50 oranındaki zam sayesinde, 2 bin lira olan ikramiyeler 3 bin liraya yükseltildi.

Milyonlarca Emekli İçin Zamla Artırılan Bayram İkramiyesi Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı bayram ikramiyesini açıkladı. Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam ile 2 bin lira olan miktar 3 bin liraya yükseltildi.

Tam Ödeme İçin Emekli Hissesi Oranı 1/1 Olanlara:

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler, 3 bin lira oranında emekli ikramiyesi alacaklar. Ayrıca, dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

Farklı Ödemeler:

Dul ve yetimlere yapılan ödemeler ise emekli maaşının yüzde 75'ini hak edenlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira olarak belirlendi.

Önceki Ödemeler ve Zamlar:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hak ettikleri zamma ek olarak yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Önceki yıllarda da emeklilere ek ikramiye ödemeleri yapılmıştı.

Tüm Emekliler İçin Geçerli:

Emekli olan herkes, bayram ikramiyesi zammından faydalanacak. EYT'den emekli olanlar, eski emekliler ve ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini verenler de ikramiyeden yararlanacak.

Ödeme Tarihleri:

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlaması nedeniyle ilk bayram ikramiyesinin 9 Nisan 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi planlanıyor.

Bu gelişmeler, emeklilerin bayram coşkusunu artırırken, maddi anlamda da destek sağlayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Ankara muharebesi! Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak mı? DEM’e peşkeş çekilen yerler ve Hatay muamması
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Geminin batma nedeni belli oldu
Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı
Bayram ikramiyelerine %50 zam | Yeni emekliye ikramiye 6 bin liraya çıktı! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat....
Okan Buruk’tan rotasyon! İşte Galatasaray’ın Ankaragücü maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu
IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...
CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Parti yönetimini yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ toplu taşıma vaadini açıkladı CHP’yi korku sardı
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! Bakan Bayraktar son durumu açıkladı
Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI’in duyurduğu Sora’da manipülasyon tehlikesi: Deepfake fragmandı asıl film şimdi başlıyor
SON DAKİKA