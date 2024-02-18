3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı bayram ikramiyelerini duyurdu. Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50 oranındaki zam sayesinde, 2 bin lira olan ikramiyeler 3 bin liraya yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı bayram ikramiyelerini duyurdu. Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50 oranındaki zam sayesinde, 2 bin lira olan ikramiyeler 3 bin liraya yükseltildi.
Milyonlarca Emekli İçin Zamla Artırılan Bayram İkramiyesi Açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı bayram ikramiyesini açıkladı. Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam ile 2 bin lira olan miktar 3 bin liraya yükseltildi.
Tam Ödeme İçin Emekli Hissesi Oranı 1/1 Olanlara:
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler, 3 bin lira oranında emekli ikramiyesi alacaklar. Ayrıca, dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.
Farklı Ödemeler:
Dul ve yetimlere yapılan ödemeler ise emekli maaşının yüzde 75'ini hak edenlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira olarak belirlendi.
Önceki Ödemeler ve Zamlar:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hak ettikleri zamma ek olarak yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Önceki yıllarda da emeklilere ek ikramiye ödemeleri yapılmıştı.
Tüm Emekliler İçin Geçerli:
Emekli olan herkes, bayram ikramiyesi zammından faydalanacak. EYT'den emekli olanlar, eski emekliler ve ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini verenler de ikramiyeden yararlanacak.
Ödeme Tarihleri:
Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlaması nedeniyle ilk bayram ikramiyesinin 9 Nisan 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi planlanıyor.
Bu gelişmeler, emeklilerin bayram coşkusunu artırırken, maddi anlamda da destek sağlayacak.