3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri! Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Dul ve yetimlere yapılan ödemeler ise emekli maaşının yüzde 75'ini hak edenlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira olarak belirlendi.

Önceki Ödemeler ve Zamlar:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hak ettikleri zamma ek olarak yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Önceki yıllarda da emeklilere ek ikramiye ödemeleri yapılmıştı.

Tüm Emekliler İçin Geçerli:

Emekli olan herkes, bayram ikramiyesi zammından faydalanacak. EYT'den emekli olanlar, eski emekliler ve ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini verenler de ikramiyeden yararlanacak.