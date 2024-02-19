SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yabancıların Türk varlıklarına girişi hızlandı! Borsa İstanbul yine zirvede

Yabancıların Türk varlıklarına ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin kredi risk primi 1.5 ay aradan sonra tekrar 300 puanın altına inerken, 27 Ekim-9 Şubat arasındaki 15 haftada 6 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Yabancıların Türk varlıklarına girişi hızlandı! Borsa İstanbul yine zirvede

Seçim sonrası devam eden siyasi istikrar, para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın sürmesi ve başta ABD'yle olmak üzere Batı ile ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerini hızlandırdı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 290 baz puana gerileyerek 1.5 ay sonra tekrar 300'ün altına inerken, hisse senedi ile tahvilbono piyasasına yabancı girişi son sürat devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar 27 Ekim 2023 ile 9 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 15 haftalık dönemde Türkiye'ye hisse senedi, tahvil-bono ve teminat ile ters repo pazarında toplam 5 milyar 994 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da 15 haftanın 14'ünde net alım yapan yabancılar, bu dönemde hisse senedine toplam 2 milyar 178 milyon dolarlık giriş gerçekleştirdi. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kesin alım piyasasında 1 milyar 818 milyon, DİBS ters repoda 610 milyon, DİBS teminat piyasasında ise 1 milyar 382 milyon dolarlık giriş yapıldı.



BORSA İSTANBUL ZİRVEDE
Yabancı girişinin hızlanmasıyla birlikte yükselişe geçen Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı 2.26'lık yükselişle tamamladı. Endeks 9.250 puanla kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini ise 9.306 puana taşıdı.



Borsa İstanbul 2023 sonundan bu yana yüzde 23.83 ile en fazla yükselen piyasa oldu. İkinci Mısır Borsası yüzde 17.58, üçüncü Japonya Borsası yüzde 15 değer kazandı. Borsa İstanbul son 1 ayda da yüzde 15.17 ile zirveye çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP’nin Ankara’daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı!
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi
Yabancıların Türk varlıklarına ilgilisi devam ediyor! 15 haftada 6 milyar dolar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma saati 40 saate iniyor
EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım | Sosyal medyadan tepki yağdı: Tutuklansın
Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi karıştırmaya devam ediyor! İP’in Meclis ve teşkilat üyelerinden ’İmamoğlu’ istifası
Türk Telekom
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Kayıp mürettebatın kamaraları görüntülendi
Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü farklı geçti!
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatay’da çıkmaz Esenyurt’ta DEM payı
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
SON DAKİKA