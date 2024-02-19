Yabancıların Türk varlıklarına girişi hızlandı! Borsa İstanbul yine zirvede

Seçim sonrası devam eden siyasi istikrar, para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın sürmesi ve başta ABD'yle olmak üzere Batı ile ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerini hızlandırdı.
Seçim sonrası devam eden siyasi istikrar, para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın sürmesi ve başta ABD'yle olmak üzere Batı ile ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerini hızlandırdı.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 290 baz puana gerileyerek 1.5 ay sonra tekrar 300'ün altına inerken, hisse senedi ile tahvilbono piyasasına yabancı girişi son sürat devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar 27 Ekim 2023 ile 9 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 15 haftalık dönemde Türkiye'ye hisse senedi, tahvil-bono ve teminat ile ters repo pazarında toplam 5 milyar 994 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da 15 haftanın 14'ünde net alım yapan yabancılar, bu dönemde hisse senedine toplam 2 milyar 178 milyon dolarlık giriş gerçekleştirdi. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kesin alım piyasasında 1 milyar 818 milyon, DİBS ters repoda 610 milyon, DİBS teminat piyasasında ise 1 milyar 382 milyon dolarlık giriş yapıldı.
BORSA İSTANBUL ZİRVEDE
Yabancı girişinin hızlanmasıyla birlikte yükselişe geçen Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı 2.26'lık yükselişle tamamladı. Endeks 9.250 puanla kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini ise 9.306 puana taşıdı.
Borsa İstanbul 2023 sonundan bu yana yüzde 23.83 ile en fazla yükselen piyasa oldu. İkinci Mısır Borsası yüzde 17.58, üçüncü Japonya Borsası yüzde 15 değer kazandı. Borsa İstanbul son 1 ayda da yüzde 15.17 ile zirveye çıktı.