Yabancıların Türk varlıklarına girişi hızlandı! Borsa İstanbul yine zirvede

Seçim sonrası devam eden siyasi istikrar, para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın sürmesi ve başta ABD'yle olmak üzere Batı ile ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerini hızlandırdı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 290 baz puana gerileyerek 1.5 ay sonra tekrar 300'ün altına inerken, hisse senedi ile tahvilbono piyasasına yabancı girişi son sürat devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar 27 Ekim 2023 ile 9 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 15 haftalık dönemde Türkiye'ye hisse senedi, tahvil-bono ve teminat ile ters repo pazarında toplam 5 milyar 994 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi.