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Eksik primi olanlar için kılavuz değişti! 1.6 milyon kişi listede! SGK-yaş-gün-yıl tablonuzu yeniden hesaplayın

Türkiye'de 2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, emeklilik yaşına gelmesine rağmen yeterli prim gününü tamamlayamayan birçok kişi için umut ışığı olmaya devam ediyor. Bu düzenleme, emeklilik için gerekli olan prim şartlarını tamamlamanın en önemli yollarından biri olan borçlanma ve ihya gibi yöntemlerle birçok kişiye emeklilik kapılarını aralıyor.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 12:35 Güncelleme 18 Şubat 2024, 12:35
Eksik primi olanlar için kılavuz değişti! 1.6 milyon kişi listede! SGK-yaş-gün-yıl tablonuzu yeniden hesaplayın

Emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca kişi için borçlanma ve ihya imkanları, asgari ücretteki önemli artışlarla daha cazip hale geliyor. 1 Ocak itibariyle asgari ücretteki yüzde 49'luk artış, emeklilik için gerekli olan prim günlerini tamamlamak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. İşte, bu fırsatların detayları...

Asgari Ücret Artışının Etkisi: Asgari ücretin 1 Ocak'ta yüzde 49 artışla brüt 13 bin 414 liradan 20 bin liraya yükselmesi, borçlanma ve ihya tutarlarını da doğrudan etkiledi. Ancak, 1 Ocak'tan önce başvuranlar için ödemelerini belirli bir süre içerisinde tamamlayanlar, bu artıştan etkilenmeden eski tutarlar üzerinden emeklilik için adım atabilecekler.

Borçlanma ve İhya Tutarları: Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında en düşük tutarlar belirlenmiş durumda. 1 Ocak'tan önce başvuranlar için 1 aylık doğum veya askerlik borçlanması tutarı 4 bin 292 liradan 6 bin 400 liraya, yurt dışı borçlanması ise 6 bin 36 liradan 9 bin 1 liraya yükseldi. İhya tutarları da benzer şekilde artış gösterdi.

Süre Yönetimi: Aralık ayında başvuranlar için eski tutarlar üzerinden işlem yapma imkanı bulunuyor. Ancak süresini kaçıranlar, borçlanma imkanını kaybediyor ve yeni başvuru yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durumda ödenecek tutarlar, yeni asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İptal ve İade: Ödeme süresini kaçıranların borçlanması geçersiz sayılıyor ve iptal ediliyor. Ancak borçlanma başvurusu yapıp ödemesini yapanlar, emekli aylığı bağlanmadan önce başvururlarsa, ödedikleri tutarları geri alabiliyorlar.

Emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için borçlanma ve ihya imkanları önemli bir fırsat sunuyor. Ancak süreleri kaçırmamak ve gerekli ödemeleri zamanında yapmak büyük önem taşıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin, detaylı bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu veya ilgili kurumlara başvurmaları önemle tavsiye ediliyor.

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