Eksik primi olanlar için kılavuz değişti! 1.6 milyon kişi listede! SGK-yaş-gün-yıl tablonuzu yeniden hesaplayın

Emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca kişi için borçlanma ve ihya imkanları, asgari ücretteki önemli artışlarla daha cazip hale geliyor. 1 Ocak itibariyle asgari ücretteki yüzde 49'luk artış, emeklilik için gerekli olan prim günlerini tamamlamak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. İşte, bu fırsatların detayları...

Asgari Ücret Artışının Etkisi: Asgari ücretin 1 Ocak'ta yüzde 49 artışla brüt 13 bin 414 liradan 20 bin liraya yükselmesi, borçlanma ve ihya tutarlarını da doğrudan etkiledi. Ancak, 1 Ocak'tan önce başvuranlar için ödemelerini belirli bir süre içerisinde tamamlayanlar, bu artıştan etkilenmeden eski tutarlar üzerinden emeklilik için adım atabilecekler.