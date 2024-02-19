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Milli Emlak onlarca ilde satışa başladı! 20.000 TL'ye satılık hazine arazisi arsa ilanları yayımlandı! Vatandaşlar sıraya girdi

Yayımlanan ilanlar kapsamında fiyatı 20 bin liradan başlayan arsa, tarla ve arazi başta olmak üzere çok sayıda taşınmaz satışa sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan taşınmazlar için 5 sene emlak vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti ve 24 ay taksitle ödeme kolaylığı da sağlanacak.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:35 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:35
Milli Emlak onlarca ilde satışa başladı! 20.000 TL’ye satılık hazine arazisi arsa ilanları yayımlandı! Vatandaşlar sıraya girdi

Mülkiyeti hazineye ait olan arazi, arsa, bağ, bahçe ve kamu lojmanları gibi taşınmazlar için beklenen Milli Emlak arsa satışları Şubat 2024 ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı illerde yer alan çok sayıda taşınmaz düşük fiyatlarla satışa sunulurken arazi, arsa yatırımı yapmak isteyen kişilere de büyük fırsatlar sunuldu.

Milli Emlak'tan Satılık Arsalar, Hazine Arazileri M2 Fiyatı Kaç TL?

Mülkiyeti hazineye kayıtlı olan taşınmazları ekonomiye kazandırmak adına alınan karar doğrultusunda hazine arazisi ve arsa satışı yapılacağı ilan edildi. Yapılan satışlara emlak vergisi muafiyeti, KDV'siz satış, 24 ay taksitle satış ve harçsız tapu imkanı ve peşin ödemelerde yüzde 20 indirim gibi pek çok avantaj sunulacak.

Bu kampanya, ekonomiye can suyu olması beklenirken, aynı zamanda vatandaşlara arazi ve arsa yatırımı yapma imkanı sunarak mülkiyet edinme fırsatı da sağlamaktadır. Milli Emlak tarafından sunulan bu fırsatlar, özellikle yatırımcıların ve arsa arayışında olan vatandaşların ilgisini çekmekte ve onlara uygun maliyetlerle yatırım yapma imkanı sunuyor.

Milli Emlak'tan hazine arazisi satın almak, vatandaşlara mülkiyet edinme fırsatı sunan bir süreçtir. Bu süreç, belirli adımları ve şartları içermekte olup, aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

İlanların Takibi:

  • Hazineye ait arazilerin satışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Satışa sunulan arazilerle ilgili ilanlar, Milli Emlak'ın resmi web sitesinde ve bazı durumlarda yerel gazetelerde yayımlanır. Potansiyel alıcıların ilk adımı, bu ilanları düzenli olarak takip etmek olmalıdır.

Şartların İncelenmesi:

  • Satışa sunulan her arazi için belirlenen şartlar ve satış koşulları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, ilgilenilen araziyle ilgili tüm detaylar ve şartlar dikkatlice incelenmelidir. Özellikle, ödeme koşulları, arazinin kullanım amacı ve satışa sunulan arazinin özellikleri gibi konulara hakim olmak önemlidir.

Başvuru Yapılması:

  • İlgilenilen arazi için şartların ve koşulların uygun bulunması durumunda, Milli Emlak tarafından belirlenen başvuru süreci takip edilerek başvuru yapılır. Başvurular genellikle ilgili Milli Emlak Müdürlüklerine şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştirilir.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması:

  • Başvuru sırasında, kimlik belgesi, başvuru formu ve satış şartnamesinde belirtilen diğer belgelerin hazırlanması gerekebilir. Ayrıca, bazı durumlarda başvuru ücreti veya teminat yatırılması istenebilir.

Ödeme Koşullarına Uygunluk:

  • Hazine arazisi satın almak isteyenler, satış koşullarında belirtilen ödeme planına uygunluk göstermelidir. Bu, genellikle peşin ödeme veya belirlenen taksitler halinde ödeme yapılmasını içerir. Bazı durumlarda, Milli Emlak peşin ödemelerde indirim yapabilir veya belirli bir süre için KDV muafiyeti gibi avantajlar sunabilir.

Satış Sözleşmesinin İmzalanması ve Tapu İşlemleri:

  • Başvurunun kabul edilmesi ve gerekli ödemelerin yapılmasının ardından, satış sözleşmesi imzalanır ve tapu devir işlemleri için gerekli süreç başlatılır. Bu süreçte, tapu dairesinde alıcı ve satıcı (Milli Emlak temsilcisi) hazır bulunur ve arazinin mülkiyeti alıcıya devredilir.

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