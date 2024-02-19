Milli Emlak onlarca ilde satışa başladı! 20.000 TL’ye satılık hazine arazisi arsa ilanları yayımlandı! Vatandaşlar sıraya girdi

Mülkiyeti hazineye ait olan arazi, arsa, bağ, bahçe ve kamu lojmanları gibi taşınmazlar için beklenen Milli Emlak arsa satışları Şubat 2024 ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı illerde yer alan çok sayıda taşınmaz düşük fiyatlarla satışa sunulurken arazi, arsa yatırımı yapmak isteyen kişilere de büyük fırsatlar sunuldu.

Milli Emlak'tan Satılık Arsalar, Hazine Arazileri M2 Fiyatı Kaç TL? Mülkiyeti hazineye kayıtlı olan taşınmazları ekonomiye kazandırmak adına alınan karar doğrultusunda hazine arazisi ve arsa satışı yapılacağı ilan edildi. Yapılan satışlara emlak vergisi muafiyeti, KDV'siz satış, 24 ay taksitle satış ve harçsız tapu imkanı ve peşin ödemelerde yüzde 20 indirim gibi pek çok avantaj sunulacak.