Emeklilere 6.248 TL taksitle 85.750 TL! Halkbank’tan 5.000 TL hediyeli + faiz indirimli ihtiyaç kredisi jesti

Emekli Maaş Müşterisi Olmanın Avantajları Halkbank 'ın sunduğu bu avantajlardan faydalanabilmek için bankanın emekli maaş müşterisi olmak gerekiyor. Maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler, 5.000 TL maaş promosyonu gibi ek avantajların yanı sıra, faiz indirimli kredi kullanma hakkına da sahip oluyorlar.

85.750 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması Halkbank 'ın emekli müşterileri için özel olarak sunduğu 85.750 TL tutarındaki ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli ödeme planı, aylık 6.248 TL taksit ödemeleriyle gerçekleşiyor.

Bu kredinin toplam maliyeti ise 149.000 TL olarak hesaplanıyor.

KREDİ HESAPLAMA TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Halkbank'ın emeklilere özel ihtiyaç kredisi, emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamalarını sağlayarak, ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Bu kampanya, emeklilere yönelik finansal desteklerin güçlendirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.