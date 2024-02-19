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Emeklilere 6.248 TL taksitle 85.750 TL! Halkbank'tan 5.000 TL hediyeli + faiz indirimli ihtiyaç kredisi jesti

Halkbank, emeklilere özel bir kampanya başlattı. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen emekliler için özel koşullar sunan banka, beklenen haberini sonunda duyurdu. Halkbank'a başvuran emeklilere, faiz indirimiyle birlikte 85.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal desteklerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan bu kampanya, emeklilerin bankaya başvurarak uygun koşullarda kredi kullanmalarına olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:53 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:53
Emeklilere 6.248 TL taksitle 85.750 TL! Halkbank’tan 5.000 TL hediyeli + faiz indirimli ihtiyaç kredisi jesti

Halkbank, emekli müşterilerine yönelik düzenlediği kampanya ile ihtiyaç kredisi kullanımında büyük kolaylıklar sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emekliler çok cazip koşullarda ihtiyaç kredisi kullanma imkanı buluyorlar. Peki, Halkbank emekli ihtiyaç kredisi için belirlenen koşullar nelerdir?

Faiz İndirimi: Daha Az Maliyet
Banka faiz oranlarının genelde yüksek olduğu bu dönemde, Halkbank emeklilere özel bir faiz indirimi sağlıyor. Normal şartlarda aylık %4,09 faiz oranı ile kredi kullanabilen Halkbank müşterileri, emekli olduklarında bu oran %3,89'a kadar düşüyor.

Bu indirim, emeklilerin kredi maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor ve daha ekonomik bir kredi kullanımı sağlıyor.

Emekli Maaş Müşterisi Olmanın Avantajları
Halkbank'ın sunduğu bu avantajlardan faydalanabilmek için bankanın emekli maaş müşterisi olmak gerekiyor. Maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler, 5.000 TL maaş promosyonu gibi ek avantajların yanı sıra, faiz indirimli kredi kullanma hakkına da sahip oluyorlar.

85.750 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması
Halkbank'ın emekli müşterileri için özel olarak sunduğu 85.750 TL tutarındaki ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli ödeme planı, aylık 6.248 TL taksit ödemeleriyle gerçekleşiyor.

Bu kredinin toplam maliyeti ise 149.000 TL olarak hesaplanıyor.

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Halkbank'ın emeklilere özel ihtiyaç kredisi, emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamalarını sağlayarak, ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Bu kampanya, emeklilere yönelik finansal desteklerin güçlendirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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