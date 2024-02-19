1 milyon işçiye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlerin beklediği müjde açıklandı

Özel güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere, bu madde kapsamında geçiş işlemi yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaya devam ederler. Bu düzenleme, engelli bireylerin iş hayatındaki haklarını koruyarak, onlara pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlar.

Bu kapsamda, vergi indirim belgesine sahip olanlar için de avantajlı koşullar uygulanır. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, işe alım ve istihdam koşullarında engelliliğe dayalı ayrımcılığın yasaklandığını belirtir.

Sonuç olarak, özelleştirme sebebiyle işlerini kaybeden ve daha sonra 4/B'li sözleşmeli olarak atanmış olan personel, vergi indirim belgesine sahip olmaları durumunda, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilirler. Bu düzenleme, söz konusu personelin iş güvencesini sağlamak ve onlara mali destek sunmak amacıyla yapılmıştır.