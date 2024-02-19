1 milyon işçiye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlerin beklediği müjde açıklandı

Kamu ve özel sektörde işlerini kaybeden ancak daha sonra 4/B'li sözleşmeli pozisyonlara atanan işçilere yönelik sevindirici bir haber var. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilen ve vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmelerinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağı merak konusu oldu.
Özelleştirme nedeniyle işlerini kaybeden ve başka kamu kurumlarına nakledilemeyen personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilebileceği açıklandı. Bu durumdaki çalışanların, vergi indirim belgesi olanların iş sözleşmelerinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağı sorusu gündeme geldi.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, bu durumdaki çalışanlar, istihdam edilebilirler. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, gerekli şartları taşıdıkları sürece, çalıştırıldıkları teşkilat ve birimdeki hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilebilir. Bu çalışanların istihdam süreleri, sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar sınırlıdır.