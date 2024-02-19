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1998-1999-2005-2007 SGK girişliler için altın fırsat! EYT'yi kaçırana erken emeklilik vizesi çıkacak

Günümüzde, birçok çalışan için emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma arzusuyla birleşiyor. Türkiye'de emeklilik için belirli bir yaş ve prim şartının yanı sıra, yasalarda düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Prim ve yaş şartları neler? İşte sizi erken emekli edecek 7 formül haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 08:07 Güncelleme 19 Şubat 2024, 08:07
1998-1999-2005-2007 SGK girişliler için altın fırsat! EYT’yi kaçırana erken emeklilik vizesi çıkacak

Çalışma hayatında erken emeklilik hayali kuranlar için 7 farklı yöntem mevcut. Yasal düzenlemeler ve özel durumlar, emeklilik sürecini öne çekmenin kapılarını aralıyor. İşte emekliliği öne çıkaran avantajlar:

1. Çocukların Primi: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Her bir çocuk için yapılan borçlanma, 2160 gün (6 yıl) kazandırarak emeklilik tarihini öne çekiyor. Şart ise, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

2. Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, sigorta giriş tarihini geriye çekiyor ve prim kazanma imkanı sağlıyor. Askerlik öncesinde borçlanma yapılması, en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.

3. Kısmi Emeklilik Yolu: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesiyle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Bu yöntemle, belirli yaş ve prim şartlarını sağlayanlar daha erken emekli olabiliyor.

4. Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

5. Engellilik Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi alırlarsa, yaş şartına bakılmaksızın emeklilik imkanı elde edebiliyorlar.

6. Meslek Riski Ek Primler: Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine bağlı olarak ek prim ve gün kazanabiliyorlar. Bu durum, emeklilik süresini öne çekerek avantaj sağlıyor.

7. Anne Destek Primi: Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin primleri, belirli bir oranda artırılarak emeklilik süreci destekleniyor. Bu sayede anneler, daha erken emekli olabiliyorlar.

Erken emeklilik için bu avantajlı yolları değerlendirenler, çalışma hayatından daha erken ayrılarak emeklilik dönemlerine geçiş yapma imkanı elde ediyorlar. Ancak her bir yöntemin belirli şartları ve koşulları bulunuyor. Bu nedenle, erken emeklilik planları yaparken detaylı bir danışmanlık almak önem taşıyor.

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