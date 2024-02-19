1998-1999-2005-2007 SGK girişliler için altın fırsat! EYT’yi kaçırana erken emeklilik vizesi çıkacak

3. Kısmi Emeklilik Yolu: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesiyle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Bu yöntemle, belirli yaş ve prim şartlarını sağlayanlar daha erken emekli olabiliyor. 4. Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

5. Engellilik Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi alırlarsa, yaş şartına bakılmaksızın emeklilik imkanı elde edebiliyorlar. 6. Meslek Riski Ek Primler: Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine bağlı olarak ek prim ve gün kazanabiliyorlar. Bu durum, emeklilik süresini öne çekerek avantaj sağlıyor.

7. Anne Destek Primi: Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin primleri, belirli bir oranda artırılarak emeklilik süreci destekleniyor. Bu sayede anneler, daha erken emekli olabiliyorlar.

Erken emeklilik için bu avantajlı yolları değerlendirenler, çalışma hayatından daha erken ayrılarak emeklilik dönemlerine geçiş yapma imkanı elde ediyorlar. Ancak her bir yöntemin belirli şartları ve koşulları bulunuyor. Bu nedenle, erken emeklilik planları yaparken detaylı bir danışmanlık almak önem taşıyor.