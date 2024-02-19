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Şubat 2024 Merkez Bankası toplantı tarihi! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, tahminler ne yönde? Mevduat, altın, dolar...

Merkez Bankası'nın faiz kararı, 2024 Şubat ayında ekonominin odak noktası haline geldi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek olan ilk Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda, Şubat ayı faiz kararı belirlenecek. Ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltilmişti. Bu ay alınacak faiz kararında ise enflasyon verilerinin de etkisi büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 06:10 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:05
Şubat 2024 Merkez Bankası toplantı tarihi! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, tahminler ne yönde? Mevduat, altın, dolar...

2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay faiz artışıyla dikkatleri üzerine çeken Merkez Bankası'nın şubat ayı kararı, piyasalarda büyük önem taşıyor.

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz toplantı tarihi belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ikinci toplantısı, Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanacak.

MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 25 Ocak tarihinde saat 14:00'te açıklandı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.

2024 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

25 Nisan 2024

23 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

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19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

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