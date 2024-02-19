2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay faiz artışıyla dikkatleri üzerine çeken Merkez Bankası'nın şubat ayı kararı, piyasalarda büyük önem taşıyor.
2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay faiz artışıyla dikkatleri üzerine çeken Merkez Bankası'nın şubat ayı kararı, piyasalarda büyük önem taşıyor.
MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz toplantı tarihi belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ikinci toplantısı, Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanacak.
MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 25 Ocak tarihinde saat 14:00'te açıklandı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.
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