SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı

Son dakika haberleri... Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleşecek ilk toplantının kararı saat 14:00'te açıklanacak. Peki ekonomistlerin faiz kararı tahminleri ne? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 10:54 Güncelleme 18 Şubat 2024, 10:58
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı

Yurt içinde geride bıraktığımız hafta alış ağırlıklı seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci haftaya taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 artışla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.306,34 puana taşırken gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

FATİH KARAHAN BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), ilk kez yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önderliğinde 22 Şubat Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 45'e yükseltilmişti.

FAİZİN SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR
Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Analistler PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

KREDİ RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Geçen hafta düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 291 baz puana indi.

Ayrıca önceki gün açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıkarken 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.

Yeni haftada yurt içinde pazartesi günü kısa vadeli dış borç istatistikleri, salı günü uluslararası yatırım pozisyonu, çarşamba günü tüketici güven endeksi, perşembe günü TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü ise kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

Analistler BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.300 ve 9.500 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.000 puanın destek olarak öne çıkabileceğini belirtti.

OCAK FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 42,50'den yüzde 45'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.


Duyuruda, aralık ayında manşet enflasyonun son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydettiği belirtildi.

Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edilen duyuruda, yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin öngörülen dezenflasyon süreciyle tutarlı seyrettiğine işaret ettiği vurgulandı.

Duyuruda, Kurul'un, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirdiği bildirildi.



Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talebin döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam ettiği vurgulanan duyuruda, bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğü belirtildi.

Kurul'un, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirdiği bildirilen duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." ifadesi kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı!
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı
Bayram ikramiyelerine %50 zam | Yeni emekliye ikramiye 6 bin liraya çıktı! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat....
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...
Fenerbahçe Rize’den zaferle döndü! Sarı lacivertli ekip geriden gelip maçı kazandı
CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Parti yönetimini yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Ayşegül Doğan’dan İtiraf geldi... Mersin ve Akdeniz de listede!
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ toplu taşıma vaadini açıkladı CHP’yi korku sardı
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! Bakan Bayraktar son durumu açıkladı
Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI’in duyurduğu Sora’da manipülasyon tehlikesi: Deepfake fragmandı asıl film şimdi başlıyor
SON DAKİKA