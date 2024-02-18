510 bin TL’ye sudan ucuz! 50 ilde 1659 arsa satışı yapılacak! %20 indirim 24 ay vade ile geri ödeme taksit tablosu

Kentsel dönüşüm kapsamında satışa sunulan arsaların başvuru süreci hızla devam ediyor. Ancak, alıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var: arsalar için son başvuru tarihi. Son başvuru tarihi, her bir il için farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, arsa satın almak isteyenlerin en yakın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya ilgili kurumlardan bilgi alarak başvuru sürecini takip etmeleri önem arz etmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 50 ilde gerçekleştireceği arsa satışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan açıklamaya göre, toplamda 1659 arsanın satışı için müzayede düzenlenecek.

Satışa sunulan arsaların 314'ü Samsun'da, 276'sı Malatya'da, 1069'u ise İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 48 ilde bulunuyor. Bu arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade fırsatıyla alıcılarla buluşacak.

Müzayedeler, il il ve tarihlerine göre düzenlenecek. Samsun'da satılacak arsalar için 23 Şubat, Malatya'da ise 26 Şubat tarihleri belirlenirken, diğer 48 ildeki arsalar için müzayedeler 27-28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırmalar, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

Alıcılar, arsaları yüzde 25'i peşin, 24 ay vadeyle satın alabilecekler. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.