Şubat 2024 mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! 2024 zamlı mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

2024 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler için önemli bir dönem olan destek ödemeleri süreci yaklaşıyor. Özellikle mazot ve gübre desteği, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltarak tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine önemli katkılar sağlıyor. 2024 yılında da bu desteklerin ne zaman ödeneceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Şubat ayı için ödemeler henüz açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ
Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği
İyi tarım uygulamaları desteği
Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
Organik tarım desteği
Çatak desteği
Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği
Hayvancılık desteklemeleri
Anaç koyun-keçi desteği
Arıcılık desteği
Aşı desteği
Buzağı desteği
Hayvan başı ödeme desteği
İpek böceği desteği
Küçükbaş soykütüğü desteklemesi
Onaylı süt çiftliği desteği
Programlı aşı uygulamaları desteği
Su ürünleri
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
Sürü yöneticisi istihdam desteği
Süt primi desteği
Tiftik üretim desteği
Yem bitkileri desteği
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
OCAK AYINDA TARIM DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.