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Şubat 2024 mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! 2024 zamlı mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Türkiye'nin tarım sektörü, devlet tarafından sağlanan mazot ve gübre desteğiyle güçlenmeye devam ediyor. Bu destekler, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek daha verimli çalışma imkanı bulmalarını sağlıyor. Ancak, son dönemde "Gübre ve mazot desteği ne zaman yatacak?" sorusu, tarım sektöründe faaliyet gösteren binlerce çiftçinin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 10:37 Güncelleme 18 Şubat 2024, 10:37
Şubat 2024 mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! 2024 zamlı mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Özellikle tarımın bel kemiği olan çiftçiler, üretim süreçlerini planlarken devlet tarafından sağlanan mazot ve gübre desteğinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyorlar. Bu desteklerin zamanında ödenmesi, çiftçilerin üretim süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine olanak tanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sağladığı tarımsal destek ödemeleri, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu destekler, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine ve ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla veriliyor. Binlerce çiftçi, bu destekleme ödemelerini e-Devlet platformu üzerinden sorguluyor. e-Devlet, çiftçilere kolay ve hızlı bir şekilde destekleme bilgilerine ulaşma imkanı sunuyor. Tarımsal destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre hesaplarına yatırılıyor, bu da ödeme sürecinin şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim , dün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, su ürünleri yetiştiriciliği desteği için 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira olarak belirlendi.

2024 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler için önemli bir dönem olan destek ödemeleri süreci yaklaşıyor. Özellikle mazot ve gübre desteği, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltarak tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine önemli katkılar sağlıyor. 2024 yılında da bu desteklerin ne zaman ödeneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Şubat ayı için ödemeler henüz açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

Organik tarım desteği

Çatak desteği

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği

Hayvancılık desteklemeleri

Anaç koyun-keçi desteği

Arıcılık desteği

Aşı desteği

Buzağı desteği

Hayvan başı ödeme desteği

İpek böceği desteği

Küçükbaş soykütüğü desteklemesi

Onaylı süt çiftliği desteği

Programlı aşı uygulamaları desteği

Su ürünleri

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Süt primi desteği

Tiftik üretim desteği

Yem bitkileri desteği

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OCAK AYINDA TARIM DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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