Şubat 2024 mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! 2024 zamlı mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 olanlar...

Özellikle tarımın bel kemiği olan çiftçiler, üretim süreçlerini planlarken devlet tarafından sağlanan mazot ve gübre desteği nin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyorlar. Bu desteklerin zamanında ödenmesi, çiftçilerin üretim süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine olanak tanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sağladığı tarımsal destek ödemeleri, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu destekler, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine ve ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla veriliyor. Binlerce çiftçi, bu destekleme ödemelerini e-Devlet platformu üzerinden sorguluyor. e-Devlet, çiftçilere kolay ve hızlı bir şekilde destekleme bilgilerine ulaşma imkanı sunuyor. Tarımsal destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre hesaplarına yatırılıyor, bu da ödeme sürecinin şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim , dün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, su ürünleri yetiştiriciliği desteği için 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira olarak belirlendi.