EYT’siz 10 ila 16 yılla erken emekli olun! 1999-2000-2007 girişi olana prim ve yaş indirimi onaylandı

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma isteğiyle şekilleniyor. Yasaların sunduğu avantajlarla birlikte, emeklilik için gereken yaş ve prim sürelerini doldurarak erken emekli olmak mümkün. İşte sizi erken emekli edecek 7 stratejik formül:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede, yaş ve prim şartlarını karşılayan bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Ancak bu avantajdan faydalanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.

Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süreleri, yaş ve prim kazanma imkanı sağlıyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.