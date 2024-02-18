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EYT'siz 10 ila 16 yılla erken emekli olun! 1999-2000-2007 girişi olana prim ve yaş indirimi onaylandı

Emeklilik, birçok kişinin hayatında önemli bir dönemeçtir ve emeklilik yaşını beklemek yerine daha erken emekli olmanın yolları üzerine arayışlarını sürdürmektedirler. Türkiye'de emeklilik için belirlenen yaş ve prim şartlarının yanı sıra, daha erken emekli olmanın bazı stratejik yolları da bulunmaktadır. İşte, sizi erken emekli edecek 7 stratejik formül...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 14:58 Güncelleme 18 Şubat 2024, 14:58
EYT’siz 10 ila 16 yılla erken emekli olun! 1999-2000-2007 girişi olana prim ve yaş indirimi onaylandı

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, daha erken bir yaşta emekli olma isteğiyle şekilleniyor. Yasaların sunduğu avantajlarla birlikte, emeklilik için gereken yaş ve prim sürelerini doldurarak erken emekli olmak mümkün. İşte sizi erken emekli edecek 7 stratejik formül:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede, yaş ve prim şartlarını karşılayan bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Ancak bu avantajdan faydalanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.

Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süreleri, yaş ve prim kazanma imkanı sağlıyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli. Sonrası için ise prim ve yıl şartları artıyor.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim gerekiyor.

Engelli Çalışanlar için Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engellilik derecesine sahip olanlar vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmaksızın emeklilik imkanına sahiptirler. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 günden başlayarak 18 yıl ve 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler.

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri gereği yıpranma yaşayanlar sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına sahip olabilirler.

Anne Bakımı Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birini toplam primlerine ekleyerek yaş şartından muaf olarak emekli olabilirler. Bu süre, annenin emeklilik hakkını elde etmesinde etkili olacaktır.

Erken emeklilik için bu avantajlardan faydalanarak, çalışanlar daha planlı bir şekilde emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşabilirler. Ancak her bir avantajın detaylarına ve bireysel duruma göre değerlendirilmesi önemlidir.

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