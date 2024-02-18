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SSK BAĞKUR'lu emekliye çifter çifter müjde! 2'li ödeme duyurusu geldi! 16.000 TL altı maaş alan emekli neşesini bulacak

2024 yılı itibarıyla, bankaların emekli müşterilere sunduğu promosyonlar yeniden düzenlenmiş durumda. Emekliler, belirli şartları yerine getirerek 10 bin lirayı aşan tutarlarda promosyon alma imkanına sahip. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 11:35 Güncelleme 18 Şubat 2024, 11:35
SSK BAĞKUR’lu emekliye çifter çifter müjde! 2’li ödeme duyurusu geldi! 16.000 TL altı maaş alan emekli neşesini bulacak

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, bankaların sunduğu fırsatları ve başvuru şartlarını araştırıyorlar. Bankalara taahhüt vererek 3 yıl boyunca müşteri kalmayı kabul eden emeklilere verilen promosyonlar, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Emekli promosyonu başvurusu yapmak isteyenler için bankaların sunduğu fırsatlar ve başvuru şartları oldukça önemlidir. İşte, emekli promosyonu hakkında detaylar:

Garanti BBVA: Garanti BBVA, 1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere emekli müşterilerine 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapılacak 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı da sunulmaktadır.

Halkbank: Halkbank, SGK emeklilerine yönelik promosyon ödemeleri sunmaktadır. Bu kapsamda, 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere belirli bir ödeme yapmaktadır. Ödemeler, emekli maaşının tutarına göre değişmektedir.

3.500 TL altındaki maaşlar için 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL arası maaşlar için 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL arası maaşlar için 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaşlar için 5.000 TL

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emekli müşterilere 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye kadar emeklilik ödülü sunmaktadır.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası, SGK emekli maaşlarını bankadan almayı taahhüt eden müşterilere belirli bir promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu ödemeler de emekli maaşının tutarına göre değişmektedir.

3.500 TL altındaki maaşlar için 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arası maaşlar için 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası maaşlar için 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaşlar için 5.000 TL

Yapı Kredi: Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunmaktadır. Ödemeler, emekli maaşının tutarına göre belirlenmektedir.

3.499 TL'ye kadar maaşlar için 4.500 TL

3.500 - 7.499 TL arası maaşlar için 5.250 TL

7.500 - 9.999 TL arası maaşlar için 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri maaşlar için 7.500 TL

Denizbank: Denizbank, emekli maaşını üç yıl süreyle bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 5.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunmaktadır. Ödemeler, emekli maaşının tutarına göre değişmektedir.

0 - 3.499 TL arası maaşlar için 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL arası maaşlar için 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL arası maaşlar için 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaşlar için 5.000 TL

ING Bank: ING Bank, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, otomatik fatura talimatına ek nakit promosyon da verilmektedir.

Vakıfbank: Vakıfbank, SGK emekli maaşlarını bankadan alma taahhüdü veren müşterilere belirli bir promosyon ödemesi yapmaktadır. Ödemeler, emekli maaşının tutarına göre belirlenmektedir.

3.500 TL altındaki maaşlar için 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arası maaşlar için 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası maaşlar için 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaşlar için 5.000 TL

Emekli promosyonu başvurusu yapmak isteyenler, ilgili bankanın şubelerine veya mobil uygulamaları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler bankadan bankaya değişiklik gösterebilir, bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili bankanın resmi kaynaklarından bilgi almak önemlidir.

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