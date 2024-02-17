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Sahtesi yakayı böyle ele veriyor! Kıyıda köşede çeyrek gram altını olanlar hemen kontrol etsin

Milyonlarca yıl öncesine dayanan bir hikayesi olan altın insanlık tarihinde eşsiz bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Parlak rengi ve nadir bulunma özelliği ile dikkat çeken altın, yıllar içinde mücevher yapımından ekonomiye kadar geniş bir yelpazede önemli bir rol oynadı. Altın yatırımcılar arasında güvenilir bir liman olarak tanınırken doğru altın seçimi yapmak da son derece önemli oluyor. Gerçek ve sahte altını ayırt etmek yatırımcılar için kritik bir konu.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 08:55 Güncelleme 17 Şubat 2024, 08:55
Sahtesi yakayı böyle ele veriyor! Kıyıda köşede çeyrek gram altını olanlar hemen kontrol etsin

Altın tarih boyunca değerini koruyan ve yatırımcılar için güvenilir bir liman olma özelliğiyle biliniyor. Ancak altın ticaretinde gerçek ve sahte altını ayırt etmek, yatırımcılar için kritik bir konu oluyor. İşte altın alınırken dikkat edilmesi gereken unsurlar!

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Görsel Testler: Gerçek altın her zaman parlak ve sabit bir ışıltıya sahiptir. Sahte altın ise mat görünebilir ve farklı ışık koşullarında renk değiştirebilir. Ayrıca, gerçek altın daha yoğun bir yapıya sahipken sahte altın daha hafif olabilir.

Cilt Testi: Altın takınızı avucunuzda birkaç dakika tutarak basit bir test yapabilirsiniz. Gerçek altın ciltle temas ettiğinde renk değişikliğine neden olmaz, ancak sahte altın terle etkileşime girerek ciltte yeşilimsi veya mavimsi bir renk bırakabilir.

Makyaj Testi: Sıvı fondöten ve pudra kullanarak altın takıları test etmek mümkündür. Cildinize bu maddeleri sürdükten sonra, altın takınızı cilde bastırdığınızda siyah bir iz bırakıyorsa, bu genellikle altının gerçek olduğunu gösterir.

Manyetik Test: Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak gerçek altını manyetik olmadığı için çekilmemesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu test tek başına yeterli olmayabilir, çünkü bazı diğer metaller de manyetik değildir.

Yoğunluk Testi: Gerçek altın, sahte altına göre daha yoğundur. Aynı boyuttaki bir parça, sahte bir altından daha ağırdır. Bu fark, altının saflığını belirlemek için kullanılabilir.

Ayar Testi: Gerçek altının ayarı, saflık derecesini gösterir. Örneğin, 24 ayar altın %100 saf altındır. Sahte altınlar ise genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir ve bu ayarlarla karıştırılmamalıdır.

Aşınma Testi: Sahte altın kaplama zamanla aşınabilir ve altındaki değersiz metal ortaya çıkabilir. Gerçek altın ise aşınmaya daha dayanıklıdır ve parlaklığını uzun süre korur.

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