10 yıl içinde bu mesleklere geçiş yapanlar yaşadı! Paraya para demeyecekler

Yapay zeka ve otomasyonun yükselişi, birçok sektörde iş süreçlerini dönüştürüyor. Bu teknolojik ilerlemeler, bazı meslekleri tamamen ortadan kaldırma potansiyeli taşıyor. İnsanların yerine geçen yapay zeka, geleneksel mesleklerin geleceğini belirsizleştirirken, aynı zamanda yeni ve yenilikçi meslek alanlarının da ortaya çıkmasına olanak sağlıyor.

Yapay Zeka ve Otomasyonun Yükselişiyle Ortaya Çıkan Yeni Meslekler Siber Güvenlik Uzmanlığı Siber tehditlerin artmasıyla, siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Bu alandaki profesyoneller, yapay zeka destekli saldırılara karşı koruma sağlar.