2000-2006-2012-2015 sonrası SGK’lılar için 2. plan devreye girdi: 1 aylık süre verildi!

2023 yılında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, emeklilik hakkını elde etmek için bekleyen milyonlarca kişiye umut ışığı olmuştu. Yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olmasını sağlayan bu düzenleme, 2024 yılında da benzer bir etki bekleniyor. Özellikle prim eksikliği nedeniyle emeklilik yaşına gelmesine rağmen emekli olamayanlar için kritik bir adım olarak değerlendirilen EYT düzenlemesi, emeklilik hayallerini gerçekleştirmeyi bekleyen birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor.