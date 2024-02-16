2000-2006-2012-2015 sonrası SGK’lılar için 2. plan devreye girdi: 1 aylık süre verildi!

Tutarlarda Değişim: Doğum, Askerlik ve Yurt Dışı Borçlanmaları
Brüt asgari ücretin yüzde 32'si tutarındaki doğum ve askerlik borçlanmaları ile yüzde 45'i tutarındaki yurt dışı borçlanmaları, yeni tutarlara göre şekilleniyor. 1 Ocak itibariyle başvuranlar için bu tutarlar önemli ölçüde arttı.
Başvuru Süreleri ve İptal Durumu
Aralık ayı sonuna kadar başvuruda bulunanlar eski tutarlardan işlem yapabilecekken, sonrasında başvuru yapacakların ödemeleri yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Ödeme süresini kaçıranların başvuruları geçersiz sayılacak ve yeniden başvuru yapmaları gerekecek.
İade ve Kısmi İhya İmkânı
Emekli aylığı bağlanmadan önce başvuranlar ödedikleri hizmet borçlanmalarının bedelini geri alabilirken, vefat eden sigortalıların hak sahipleri de aynı imkândan faydalanabiliyor. Ancak kısmi ihya mümkün olmayıp, durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi gerekiyor.
Emeklilik Yolculuğunda Borçlanma ve İhya Stratejileri
Emeklilik için gerekli primleri tamamlamanın yollarından biri olan borçlanma ve ihya, yeni düzenlemeler ve süreçlerle şekilleniyor. Sigortalılar, bu süreçleri doğru yöneterek emeklilik hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.