Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Sıra dışı bir şey yapmayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , "Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız, konvansiyonel para politikaları uygulanacak, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. Enflasyonun bu yıl yüzde 30'ların ortalarına, gelecek yıl yüzde 14 civarına, 2026'da tek basamaklıya düşmesini hedefliyoruz. Bu, küresel deneyimle uyumlu bir öngörü" dedi.

'BEKLENTİLER GERİLİYOR'

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendiren Şimşek, "Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37.8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7.5 puana ulaştı. Beklentilerdeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Şimşek, şunları söyledi:

"Cari açık aşağı doğru düşmeye başladı, doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Cari açık yılın ilk yarısında 30 milyar doların altına inecek. Türkiye'de büyüme güçlü. Geçici olarak bir yavaşlama görüyoruz ancak bu büyümeyi yeniden inşa etmek ve orta vadede sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlamak için reformlar kilit alanlardan biri. Rekabetçi ekonomi inşa etmek istiyorsanız, üretken ekonomi ortaya koymak istiyorsanız ve uzun vade büyüme potansiyelini geliştirmek istiyorsanız bunun tek yolu yapısal dönüşüm. OVP programımızın işe yaradığına dair güçlü kanıtlar var."