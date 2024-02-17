Emekliye çifte bayram I Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İkramiyeye yüzde 50 zam! Ödemeyi 3 bin lira yapacak teklif Meclis’e sunuldu I Dul ve yetimler ne alacak?

KİME, NE KADAR ÖDENECEK? Emeklilere 3 bin lira ödenecek. İkramiyeden dul ve yetimler ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik ödeneği oranında yararlanacak. Aylık oranı yüzde 75 olanlara bin 500 lira yerine 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin lira yerine bin 500, yüzde 25 olanlara 500 lira yerine 750 lira verilecek. Bu yıl iki bayramda alınacak toplam ödeme de aylık oranı yüzde 75 olanlarda 3 bin liradan 4 bin 500, yüzde 50 olanlarda 2 bin lira yerine 3 bin, yüzde 25 olanlarda bin liradan bin 500 liraya çıkacak.





EYT'LİLER NASIL YARARLANACAK?

İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli, dul ve yetim aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı Nisan'a denk geliyor. Buna göre Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Yani 31 Mart tarihine kadar emekli olanlar ya da emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Bu yıl Kurban Bayramı da 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.