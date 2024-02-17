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Emekliye çifte bayram I Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İkramiyeye yüzde 50 zam! Ödemeyi 3 bin lira yapacak teklif Meclis'e sunuldu I Dul ve yetimler ne alacak?

Başkan Erdoğan, bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselteceklerini duyurdu. Yasa teklifi hızla Meclis’e taşındı. Emekliler bu yıl 2 bayramda toplam 6 bin lira alacak. Peki EYT’liler, dul ve yetimler nasıl yararlanacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
Emekliye çifte bayram I Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İkramiyeye yüzde 50 zam! Ödemeyi 3 bin lira yapacak teklif Meclis’e sunuldu I Dul ve yetimler ne alacak?

Milyonların beklediği haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin yeni ikramiyesini açıkladı. Bayram ikramiyesini 2018'de getirdiklerini belirten Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

MECLİS'E TAŞINDI
Açıklamanın ardından ikramiyenin artırılmasına ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Emekliler artışın yasalaşmasıyla bu yıl Ramazan Bayramı öncesi 3 bin, Kurban Bayramı öncesinde de 3 bin lira alacak. İki bayramda toplam ödeme 4 bin liradan 6 bin liraya çıkacak. Artış dul ve yetimlere de yansırken, EYT'lilerin alacakları ödemeyi de başvuru tarihi belirleyecek. İşte merak edilen soruların yanıtları:



NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan'a denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'da... Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Tam tarihleri Çalışma Bakanlığı duyuracak.



KİME, NE KADAR ÖDENECEK?
Emeklilere 3 bin lira ödenecek. İkramiyeden dul ve yetimler ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik ödeneği oranında yararlanacak. Aylık oranı yüzde 75 olanlara bin 500 lira yerine 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin lira yerine bin 500, yüzde 25 olanlara 500 lira yerine 750 lira verilecek. Bu yıl iki bayramda alınacak toplam ödeme de aylık oranı yüzde 75 olanlarda 3 bin liradan 4 bin 500, yüzde 50 olanlarda 2 bin lira yerine 3 bin, yüzde 25 olanlarda bin liradan bin 500 liraya çıkacak.



EYT'LİLER NASIL YARARLANACAK?
İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli, dul ve yetim aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı Nisan'a denk geliyor. Buna göre Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Yani 31 Mart tarihine kadar emekli olanlar ya da emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Bu yıl Kurban Bayramı da 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.



BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyesi ödemesini başvuru gerekmeksizin hak sahiplerine yapıyor.



KİMLER ALACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.



EMEKLİ AYLIĞI İÇİN DİLEKÇE VERİLMİŞ AMA İŞLEMLER İLK İKRAMİYE TARİHİNE YETİŞMEMİŞSE NE OLACAK?
Süreye uygun aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte ikramiyelerini alabilecek.

KİM, NE KADAR ALACAK?

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