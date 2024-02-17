Borsa rekor yeniledi: En yüksek seviyeyi gördü! Endeks kapanış rekoru da kırıldı

Endeks gün içerisinde 9.306,34 puanla rekor seviyeyi gördü. Günü ise 9.250,36 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu yeniledi. Küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi nde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





BURSLAR YÜKSELDİ

YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, Nisan'dan geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. '100/2000 YÖK Doktora Bursu' bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. 'YÖK Lisans Destek Bursu' bin 875 liradan 3 bin, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıfları'nda eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı.





ZİRAAT KATILIM AKTİFLERİNİ % 80 ARTIRDI

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım 2023 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini önceki seneye göre yüzde 80 artırarak 384.2 milyar liralık bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır" dedi. Özdemir, bankanın kullandırdığı nakdi fonların da yüzde 80 yükselişle 261.7 milyar liraya ulaştığını bildirdi.



KARDEMİR'DEN YATIRIM HAMLESİ

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, ham çelik üretim tonajını 2.5 milyon ton seviyelerinden 3.5 milyon tona çıkartmayı amaçladıklarını ifade ederek, önümüzdeki 5 yılda 1.5 milyar doları bulacak yatırım hedeflerinin olduğunu belirtti. Çeşitli enerji yatırımlarının devam ettiğini belirten Demir, "İlk planda 2026 yılı sonuna kadar 250 megavatlık yenilenebilir enerji üretimini hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Barış ŞİMŞEK

TÜFE TAHMİNİ GERİLEDİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39.09'dan yüzde 37.78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23.69'dan yüzde 23.05'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 oldu. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi.



SEKTÖRÜNDE İLKE İMZA ATTI

Akçansa, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2023 İklim Değişikliği Programı'nda önemli başarıya imza attı. Şirket, platformun İklim Değişikliği Programı'nda skorunu B seviyesinden A- (liderlik) seviyesine yükseltirken, sektöründe ilgili programda liderlik notunu alan tek Türk çimento firması oldu. Akçansa, CDP Su Güvenliği programında skorunu B seviyesinde korumaya devam etti.



125 YILLIK MARKA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kibar Holding'in yeni kurduğu K-RIDES şirketi, motosiklet üreticisi Royal Enfield ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Royal Enfield Türkiye pazarıyla buluşacak. Kibar Holding Kurumsal Gelişim ve Strateji Başkan Yardımcısı Gökhan Lokmanoğlu, "125 yıldır üretim yapan Royal Enfield markasını Türkiye pazarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

TAŞINMA 'KÂR'ARI KAZANDIRDI

Dünyanın en zengin 3. insanı Jeff Bezos, bu ay 6 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı. 29 yıldır şirketin genel merkezinin olduğu Seattle'da yaşayan Bezos, geçen yıl 147 milyon dolara Miami'de 2 denize sıfır ev aldı ve taşındı. Bezos Miami'ye taşınmamış olsaydı Seattle'ın bulunduğu Washington eyaletinin yasalarına göre Amazon hisseleri satışı üzerinden 430 milyon dolarlık vergi ödeyecekti. Taşınma kararıyla evlerini bedavaya getirmekle kalmadı, 283 milyon dolar da kâr etti.