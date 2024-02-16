SGK anında maaş bağlıyor! Yaş beklemeden erken emekli eden hastalıklar

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için birtakım şartlar bulunuyor:

Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması,

1800 günlük prim ödemesinin yapılmış olması,

Malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekiyor.

Ayrıca malullük durumunun malulluk raporu ile belgelenmesi ve emeklilik başvurusu için en az %60 oranında bir güç kaybının bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartlar sağlık sorunları nedeniyle malul durumda olan çalışanların, yasal haklarına uygun olarak erken emeklilik imkanından faydalanabilmelerini sağlıyor.