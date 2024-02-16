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SGK anında maaş bağlıyor! Yaş beklemeden erken emekli eden hastalıklar

Yapılan düzenlemelerle birlikte, malulen emeklilik hakkı sağlayan mevzuatta önemli değişiklikler yaşandı. Sağlık sorunlarına yakalanan sigortalı çalışanlar, bu güncellemeler sayesinde daha geniş bir koruma ve destek ağına kavuştu. Özellikle ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyleri koruma amacı güden düzenlemelerle malulen emeklilik kapsamında öncelikli kabul edilen hastalıkların sayısı artırıldı. Bu adım çalışanlara hayati bir alternatif sunarak işlerini sürdürememe durumunda güvence sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 09:05 Güncelleme 16 Şubat 2024, 09:05
SGK anında maaş bağlıyor! Yaş beklemeden erken emekli eden hastalıklar

Malulen emeklilik hakkı, artan hastalık öncelikleri ile birlikte, sağlık sorunları nedeniyle işlerini sürdüremeyen sigortalı çalışanlara önemli bir çıkış kapısı sunuyor. Bu düzenleme, çalışanların maddi ve manevi olarak güvende hissetmelerine olanak tanıyarak zorlu süreçlerinde destek oluyor.

ERKEN EMEKLİLİK İMKANINA SAHİP OLAN HASTALIKLAR

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli

AIDS (HIV)

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için birtakım şartlar bulunuyor:

Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması,
1800 günlük prim ödemesinin yapılmış olması,
Malullük durumunun sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekiyor.

Ayrıca malullük durumunun malulluk raporu ile belgelenmesi ve emeklilik başvurusu için en az %60 oranında bir güç kaybının bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartlar sağlık sorunları nedeniyle malul durumda olan çalışanların, yasal haklarına uygun olarak erken emeklilik imkanından faydalanabilmelerini sağlıyor.

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