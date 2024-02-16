4800 ila 5500 prim hesabı yeniden! SSK başlangıcı 1997-2010-2022 arası olan talihi 12’den vurdu

SSK'lılar, Bağ-Kurlu işletme sahipleri ve memur anneler bu haktan yararlanabilirken, isteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da bu imkandan faydalanabiliyor.

Erkek çalışanlar için askerlik hizmeti, emekli lik sürecini öne çekme fırsatı sunuyor. Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerlik süresi, borçlanılarak sigortalılık başlangıç tarihinin öne çekilmesine olanak tanır.

Emekli lik planlaması yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Özellikle askerlik borçlanması, sigorta başlangıcından önce askerlik yapmış olanlar için geçerli bir avantaj sunuyor.

Ancak eğitim döneminde yapılan stajlar, uzun vadeli sigorta primi olarak kabul edilmediği için, sigorta başlangıcı olarak sayılmaz. Bu ayrıntılar, emeklilik planlaması yapılırken dikkate alınmalıdır.

YIPRANMA PAYI

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Burada eklenen prim süresinin yarısı kadar süre de yaş şartından düşülüyor.