Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir yardım programı ile karşınızda! "İşe Yönlendirme Yardımı" programı kapsamında, 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş bulmalarına yardımcı olmak için çeşitli destekler sunulacak. Bu yeni programın temel amacı, iş arama sürecinde olan vatandaşlara maddi ve rehberlik desteği sağlayarak onların iş bulma süreçlerini hızlandırmak ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları en aza indirmektir. Program, iş arayan bireylerin eğitim, beceri geliştirme kurslarına katılımını teşvik etmek ve onlara iş bulmaları için gerekli olan araçları sağlamak üzerine kuruludur.

Geçmiş Yıllarda Yapılan Yönlendirmeler ve Sağlanan Destekler 2022'de 140 bin 131 kişi İŞKUR'a yönlendirildi. Bu kişilere, aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar 'İşe Yönlendirme Yardımı' yapıldığı belirtiliyor. Bu yardım, iş görüşmesi ve başvuru/kabul aşamasındaki giderler için ayda bir, yıl içinde azami 3 kez veriliyor.