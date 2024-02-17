SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

18-55 yaş arası vatandaşlara devlet 5100 TL yardım dağıtıyor!

Hükümet, işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım attı ve İşe Yönlendirme Yardımı'nın detaylarını açıkladı. Bu yardım ile sosyal yardım alan kişilere iş bulma süreçlerinde destek olunacak. Başvurular, ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) yapılıyor. Gerekli belgelerle birlikte yapılan başvurular değerlendiriliyor ve uygun görülen kişiler İŞKUR'a yönlendiriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 09:33 Güncelleme 17 Şubat 2024, 09:33
18-55 yaş arası vatandaşlara devlet 5100 TL yardım dağıtıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir yardım programı ile karşınızda! "İşe Yönlendirme Yardımı" programı kapsamında, 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş bulmalarına yardımcı olmak için çeşitli destekler sunulacak. Bu yeni programın temel amacı, iş arama sürecinde olan vatandaşlara maddi ve rehberlik desteği sağlayarak onların iş bulma süreçlerini hızlandırmak ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları en aza indirmektir. Program, iş arayan bireylerin eğitim, beceri geliştirme kurslarına katılımını teşvik etmek ve onlara iş bulmaları için gerekli olan araçları sağlamak üzerine kuruludur.

Geçmiş Yıllarda Yapılan Yönlendirmeler ve Sağlanan Destekler

2022'de 140 bin 131 kişi İŞKUR'a yönlendirildi. Bu kişilere, aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar 'İşe Yönlendirme Yardımı' yapıldığı belirtiliyor. Bu yardım, iş görüşmesi ve başvuru/kabul aşamasındaki giderler için ayda bir, yıl içinde azami 3 kez veriliyor.

İŞKUR'dan Sosyal Yardım Alanlara Yeni Destek: İşe Yönlendirme Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği önemli bir program daha vatandaşların hizmetine sunuluyor. İşe Yönlendirme Yardımı, 3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ve 18-55 yaş arası olan vatandaşları kapsıyor. Bu program, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen ve İŞKUR'a bildirilen bireylere yönelik nakdi yardımları içeriyor.

Kimler Faydalanabilir?

Bu yardımdan, İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne kaydedilen sosyal yardım yararlanıcıları faydalanabiliyor. Yardım, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılabiliyor.

Yardım Miktarı ve Şartları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, yararlanıcı başına 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere, aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım sağlayabilir. 2024 yılı için bu miktar 0-1.700 TL arasında değişebilir. Bu destek, işe yönlendirme sürecindeki masrafları karşılamak ve iş bulma şansını artırmak amacıyla veriliyor. Bu anlamda 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere toplam 5100 TL alınabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuracak bireylerin, Kimlik Belgesi ile birlikte ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Başvurular, vakıf mütevelli heyetince belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek ve yardımın verilip verilmeyeceğine karar verilecektir.

DAHA FAZLA DETAY BURADA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı
CHP’de kafalar karışık |Özgür Özel’in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı
İHH İnsani Yardım Vakfı
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
Batan ’BATUHAN A’ gemisinde son anları ortaya çıktı: Ya Rabbim gemi batıyor
CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Trilyonluk projeye Türk damgası! Suudi Arabistan ile 21 iş anlaşması yapıldı
SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
PKK elebaşı Helin Ümit’in ’ittifak’ itirafı sonrası CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Ali Gökmen’in yerine İsmail Topkaya
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
Fondaş medyanın ’İliç savunucusu’ ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu’nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
SON DAKİKA