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19-18-17 Şubat arası IBAN'dan para akacak! SSK BAĞKUR emeklisine 13.872 TL ödeme yatacak

2024 yılı emekliler için ekonomik anlamda birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getiriyor. Maaşlarda yaşanan artışlar çeşitli ek ödemelerin yolunu açtı. Yükselen maaşlarla birlikte birçok banka da emekli müşterilere yönelik cazip promosyonlar sunuyor. Özel avantajlar, düşük faizli krediler ve ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi teklifler emeklilere ek gelir kapıları açarken finansal planlamalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 08:32 Güncelleme 16 Şubat 2024, 08:32
19-18-17 Şubat arası IBAN’dan para akacak! SSK BAĞKUR emeklisine 13.872 TL ödeme yatacak

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zam ek ödemelere de etki etti. Bankaların emekli müşterilere sunduğu promosyon miktarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Bu promosyonlar maaş dilimlerine göre değişiklik göstererek emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. İşte bazı öne çıkan bankalar ve promosyon teklifleri!

TEB ve DENİZBANK

Her iki banka da 3.500 TL'dan az maaş alanlara 3.000 TL, 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara ise 5.000 TL promosyon sunuyor.

FİBABANKA ve İŞ BANKASI

Bu bankalar 3.500 TL'dan az maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara 7.500 TL gibi cazip promosyonlar öneriyor.

ING ve TÜRKİYE FİNANS

ING, 3.500 TL'dan az maaş alanlara 6.000 TL, 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara 10.000 TL promosyon sunarken, ek olarak her otomatik fatura talimatına 1.000 TL, toplamda en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon teklif ediyor.

Türkiye Finans ise, 3.500 TL'dan az maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara 12.500 TL promosyon sunuyor ve fatura talimatlarına veya emekli yakını getirene ek ödüller sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Maaşınız 3.500 TL'nin Altındaysa: Bu gelir grubundaki emekliler, Garanti BBVA'nın 4.500 TL değerindeki promosyon teklifinden yararlanabilirler.
Maaş Aralığı 3.500 - 7.500 TL Arasında Olanlar İçin: Bu maaş skalasındaki emeklilere banka, 5.250 TL tutarında bir promosyon sunuyor.

7.500 - 10.000 TL Maaş Alan Emekliler: Bu gelir diliminde yer alanlar için banka tarafından önerilen promosyon miktarı 6.750 TL olarak belirlenmiş.
10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlara Özel: En yüksek maaş dilimindeki emekliler için ise GARANTİ BBVA, 7.500 TL'lik cazip bir promosyon paketi hazırlamış.
Ekstra Avantajlar: Bankaya mobil üzerinden müşteri olarak kayıt olan ve maaşını taşıma talimatı veren emeklilere, 500 TL ve üzeri harcamalarda kullanılmak üzere 1.500 TL ekstra bonus imkanı sunuluyor.

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