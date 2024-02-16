19-18-17 Şubat arası IBAN’dan para akacak! SSK BAĞKUR emeklisine 13.872 TL ödeme yatacak

7.500 - 10.000 TL Maaş Alan Emekliler: Bu gelir diliminde yer alanlar için banka tarafından önerilen promosyon miktarı 6.750 TL olarak belirlenmiş.

10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlara Özel: En yüksek maaş dilimindeki emekliler için ise GARANTİ BBVA, 7.500 TL'lik cazip bir promosyon paketi hazırlamış.

Ekstra Avantajlar: Bankaya mobil üzerinden müşteri olarak kayıt olan ve maaşını taşıma talimatı veren emeklilere, 500 TL ve üzeri harcamalarda kullanılmak üzere 1.500 TL ekstra bonus imkanı sunuluyor.