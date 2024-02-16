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Sigorta girişi 2002 2022 olanlara jest üstüne jest! Erken emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu çıkarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş hayatında olan vatandaşlar için emeklilik planlamasını daha etkili hale getirmek amacıyla resmi internet sitesi üzerinden kullanıma sunduğu yeni emeklilik hesaplama aracıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden bu araca kolayca erişerek emeklilik planlamalarını detaylı bir şekilde yapabiliyor. Çalışanlar emeklilik yaşını, prim ödeme durumunu ve diğer faktörleri dikkate alarak emeklilik maaşlarını öğrenme imkanına sahip oluyor.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 08:35 Güncelleme 16 Şubat 2024, 08:35
Sigorta girişi 2002 2022 olanlara jest üstüne jest! Erken emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu çıkarıldı

Emeklilik hayatımızın önemli bir dönemini oluşturuyor. SGK tarafından sunulan bu yeni hizmet vatandaşların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak, gelecekteki maddi güvencelerini daha kesin bir şekilde planlamalarına yardımcı oluyor. Öte yandan erken emeklilik için bazı şartlar bulunuyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI

SGK, 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara kısmi emeklilik fırsatı sunuyor. Bu imkandan yararlanabilmek için bazı önemli şartlar bulunmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak, SSK üyesi olmak ve 3600 prim gününe ulaşmak gibi. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

EYT DÜZENLEMESİ VE YAŞ ŞARTI

Emeklilikte yaşa takılanlar için getirilen EYT düzenlemesi ile emeklilik yaşı kadınlar için maksimum 58, erkekler için 60 yaşına kadar çıkabiliyor. Ancak, bu düzenlemenin yaş şartını tamamen ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.

12.5 YILDA EMEKLİLİK İMKANI

SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor. Bu dönemde sigortalı olanlar, 12.5 yıl prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor.

BAĞ-KUR REFORMUYLA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bağ-Kur sisteminde yapılacak reform kapsamında, kısmi emeklilik şartları gözden geçiriliyor. Küçük esnaf ve çiftçileri ilgilendiren bu değişiklikle, 1 milyon kişinin prim gün şartı düşürülerek daha erken emekli olmalarının önü açılıyor.

Bağ-Kur sistemine dair hazırlıklarını sürdüren hükümet, 9000 prim günü olan şartı 7200'e çekerek küçük esnaf ve çiftçilere nefes aldıracak bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu adım Bağ-Kur'luların daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak.

Bağ-Kur'lular arasında kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı da düşürülüyor. Şu anda 5400 prim günü (15 yıl) ile kısmi emeklilik hakkı elde edenler, reform sayesinde bu süreyi 4500 güne (12.5 yıla) indirebilecek.

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