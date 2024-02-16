Faizsiz evlilik kredisine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisine başvuru şartları neler?

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş faizsiz evlilik kredisi nin de bulunduğu Aile ve Gençlik Fonu 'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.