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Faizsiz evlilik kredisine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisine başvuru şartları neler?

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş faizsiz evlilik kredisinin de bulunduğu Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:12 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:13
Faizsiz evlilik kredisine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisine başvuru şartları neler?

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş faizsiz evlilik kredisinin de bulunduğu Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.

DEPREM BÖLGESİNE ÖNCELİK
Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek. Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. İlerleyen süreçte programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

AİLELER İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR
Evlilik eğitimini 2013'ten bu yana sürdüren Bakanlık, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programını hayata geçiriyor. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyen gençlerin de bu eğitime katılması gerekiyor.

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