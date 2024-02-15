Midi fırın ve No-Frost Buzdolabı A101 indirimi! 15-16-17-18 Şubat 2024 A101 aktüel kataloğu!

A101'in bu haftaki aktüel kataloğunda dikkat çeken indirimler arasında, evinizin konforunu artıracak koltuk takımları ve modern buzdolapları bulunuyor. Ayrıca iç giyim kategorisinde de çeşitli ürünlerde büyük indirimler mevcut. Mutfak elektroniklerine olan ilgiyi de göz ardı etmeyen A101, blenderlerden tost makinelerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor.
Televizyon alışverişi düşünenler için Toshiba ve Onvo markalarının Ultra HD Android ve Smart TV modelleri öne çıkıyor. Toshiba'nın 65 inçlik Ultra HD Android TV'si 23.999 TL, 55 inçlik Smart TV modeli ise 13.999 TL'ye satışa sunulacak. Onvo markasının 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV'si ise 10.999 TL'ye alıcı bulacak. Ayrıca, uydu alıcılı Smart LED TV arayanlar için Toshiba'nın 32 inçlik modeli 6.499 TL'ye, Onvo'nun 32 inçlik HD uydu alıcılı LED TV'si ise 4.199 TL'ye satılacak.
Ev elektroniği ihtiyaçlarına yönelik, SEG markasının No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, 7 Kg Çamaşır Makinesi ise 8.999 TL'ye alıcılarını bekliyor olacak.
Evde pratik kullanım sağlayan ürünler arasında Singer Overlok Makinesi 5.999 TL, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL ve Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL gibi seçenekler yer alıyor.