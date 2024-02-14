Kademeli emeklilik için nihai tablo belirlendi! 3600 prim şartı tamam, 43-45 yaş ile emekliliği tam 90’dan vuracaklar

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği kademeli emeklilik için son gelişmeler merakla takip ediliyor. 2024 yılı için kademeli emekliliğin çıkması halinde birçok kişi bu yasadan yararlanabilecek. Belirli bir yaş ve prim gün sayısının karşılanması durumunda kısmi olarak emekli olma imkanı doğuyor.

Kademeli Emeklilik Beklentisi Devam Ediyor: Son Durum Nedir?

Kısmi emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik için birçok kişi tarafından heyecanla beklenen gelişmeler hala netlik kazanmış değil. Düzenleme için Torba Yasa'da yer alıp almadığı araştırılan kademeli emekliliğe dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kademeli emekliliğin şartları henüz netleşmiş değil. Muhtemel şartların şu şekilde olması öngörülüyor:

Yaş: Kadınlar için 43, erkekler için 45 yaş