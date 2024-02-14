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Kademeli emeklilik için nihai tablo belirlendi! 3600 prim şartı tamam, 43-45 yaş ile emekliliği tam 90'dan vuracaklar

EYT düzenlemesinin alternatifi olarak görülen kademeli emeklilik için çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca vatandaş bu düzenlemenin çıkmasını heyecanla bekliyor. Sigortalılık türü ve başlangıç tarihine göre şartları değişen kademeli emeklilik, birçok kişiye erken emeklilik imkanı sunabilir.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 20:29 Güncelleme 14 Şubat 2024, 20:29
Kademeli emeklilik için nihai tablo belirlendi! 3600 prim şartı tamam, 43-45 yaş ile emekliliği tam 90’dan vuracaklar

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği kademeli emeklilik için son gelişmeler merakla takip ediliyor. 2024 yılı için kademeli emekliliğin çıkması halinde birçok kişi bu yasadan yararlanabilecek. Belirli bir yaş ve prim gün sayısının karşılanması durumunda kısmi olarak emekli olma imkanı doğuyor.

Kademeli Emeklilik Beklentisi Devam Ediyor: Son Durum Nedir?

Kısmi emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik için birçok kişi tarafından heyecanla beklenen gelişmeler hala netlik kazanmış değil. Düzenleme için Torba Yasa'da yer alıp almadığı araştırılan kademeli emekliliğe dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kademeli emekliliğin şartları henüz netleşmiş değil. Muhtemel şartların şu şekilde olması öngörülüyor:

Yaş: Kadınlar için 43, erkekler için 45 yaş

Torba Yasa'da Yer Alıyor mu?

Kademeli emekliliğin Torba Yasa'da yer aldığına dair henüz bir teyit yok. Bu konuda farklı haberler ve spekülasyonlar dolaşsa da, resmi bir kaynak tarafından doğrulanmış bir bilgi mevcut değil.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya dair "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" ifadesini kullanırken, "Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor" diyerek gelecekte bu konuda bir çalışma yapılabileceğini de açık bırakmış oldu.

Bağ-Kur'lular için Erken Emeklilik Sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya yanıt verdi. Işıkhan, bu konuda çalışmaların devam ettiğini ve seçim öncesinde verilen vaadin yerine getirileceğini söyledi.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin, emeklilik yaşını beklemeden, kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir.expand_more Bu sistemde çalışanlar, emeklilik yaşına gelmeden önce belirli bir oranda maaş alarak çalışmaya devam edebilirler. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

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