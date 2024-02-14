SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!

Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları yüzde 49.25 artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57'lik Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ilave edilerek memur emeklileriyle eşitlenirken, taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.
Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları yüzde 49.25 artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57'lik Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ilave edilerek memur emeklileriyle eşitlenirken, taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.
Ek zam Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için oluşan fark sonradan hesaplara yatırıldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde cebine koydu.
ÖDEMELER BAŞLIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zamların yansıtıldığı Şubat ayı aylıklarını da ayın 17'sinden itibaren hesabında görecek. SSK emeklileri 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Şubat tarihleri arasında, Aralık ayına göre yüzde 49.25 artırılmış kök aylıklarını ve bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 ek ödemelerini hesaplarında görecek. Kök aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında çıkanlar 10 bin lira alacak.
NEREDEN GÖRÜLÜYOR?
Emeklilerin yeni aylıkları e-Devlet'te de yerini aldı. E-Devlet'te aylık bilgileri son orana göre güncellendi. 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde yüzde 49.25 zamlı kök maaş tutarı, bu maaş üzerinden yüzde 4-5 ek ödeme tutarı, eğer iki tutarın toplamı 10 bin liranın altındaysa aylık ödemesini bu tutara tamamlamak için yapılacak '5510 Ek 19 Miktarı' yazılıyor. 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde yüzde 49.25 zamlı aylık tutarı, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı görülüyor.
Bu iki ödemenin toplamı, yani yapılacak ödeme de yazıyor. Emekliler, buralardan ellerine bu yılın ilk yarısında geçecek parayı kesin bir şekilde görebiliyor.
TEMMUZ'DA DA ARTACAK
Emekliler bir zammı da Temmuz ayında hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zammın oranı Temmuz ayının başında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Aynı ay içerisinde de yeni orandan hesaplanan aylıklar emeklilere ödenecek.
MAAŞ HESABI E-DEVLET'E TAŞINDI
Bu arada çalışanlar da artık emeklilikte alacakları maaşı e-Devlet'te görebiliyor. Bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebiliyor.
NASIL HESAPLANACAK?
Emeklilikte alacağı maaşı merak eden çalışanlar, bunun için öncelikle e-Devlet portalına giriş yapacak.
SSK'lılar '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama', esnaflık yapanlar yani Bağ-Kur'lular ise '4B Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek.
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