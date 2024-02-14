SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!

NEREDEN GÖRÜLÜYOR?

Emeklilerin yeni aylıkları e-Devlet'te de yerini aldı. E-Devlet'te aylık bilgileri son orana göre güncellendi. 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde yüzde 49.25 zamlı kök maaş tutarı, bu maaş üzerinden yüzde 4-5 ek ödeme tutarı, eğer iki tutarın toplamı 10 bin liranın altındaysa aylık ödemesini bu tutara tamamlamak için yapılacak '5510 Ek 19 Miktarı' yazılıyor. 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde yüzde 49.25 zamlı aylık tutarı, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı görülüyor.

Bu iki ödemenin toplamı, yani yapılacak ödeme de yazıyor. Emekliler, buralardan ellerine bu yılın ilk yarısında geçecek parayı kesin bir şekilde görebiliyor.

TEMMUZ'DA DA ARTACAK

Emekliler bir zammı da Temmuz ayında hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zammın oranı Temmuz ayının başında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Aynı ay içerisinde de yeni orandan hesaplanan aylıklar emeklilere ödenecek.

MAAŞ HESABI E-DEVLET'E TAŞINDI

Bu arada çalışanlar da artık emeklilikte alacakları maaşı e-Devlet'te görebiliyor. Bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebiliyor.