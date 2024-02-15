Bankalardan sıfır faizli kredi müjdesi: 3333 lira aylık ödemesi var! Hayalleriniz ertelenmesin! İşte banka banka detaylar...

Hangi Bankalarda Kampanyalar Var?
Enpara, Akbank, CepteTEB, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, BurganBank, Yapı Kredi, Denizbank gibi birçok banka, müşterilerine sıfır faizli kredi veya nakit avans imkanı sunuyor. Bu bankaların sunduğu avantajlı kampanyaları değerlendirerek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Enpara'dan 10 Bin TL Sıfır Faizli Kredi:
Enpara, yeni müşterilerine masrafsız ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredide 10 bin TL limit belirlenmiş. Aylık ödeme ise 1666 TL olarak hesaplanıyor.
QNB Finansbank'tan 20 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizli Fırsat:
QNB Finansbank da yeni müşterilerine cazip bir kampanya sunuyor. 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli 10 bin TL nakit avans ve 10 bin TL kredi imkanı sunan banka, toplamda 20 bin TL limit veriyor. Aylık ödeme ise 3333 TL olarak belirlenmiş.
Akbank'tan 30 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizli Destek:
Akbank da yeni müşterilerine 30 bin TL'ye kadar limit imkanı sunuyor. 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL kredi imkanı sunan banka, aylık ödemeyi 5000 TL olarak belirlemiş.
Garanti BBVA'dan da 30 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizli Fırsat:
Garanti BBVA da Akbank ile aynı kampanyayı sunuyor. Yeni müşterilerine 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL kredi imkanı sunan banka, toplamda 30 bin TL limit veriyor. Aylık ödeme ise 5000 TL olarak belirlenmiş.
Türkiye İş Bankası'ndan 30 Bin TL Taksitli Nakit Avans:
Türkiye İş Bankası da yeni müşterilerine 30 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanı sunuyor. 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli olan bu kampanyada aylık ödeme 5000 TL olarak hesaplanıyor.
Diğer Bankaların Kampanyaları:
ON Dijital Bankacılık (BurganBank) 10 bin TL, CepteTEB 20 bin TL, Yapı Kredi 20 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyaları sunuyor.
Kampanyalardan Nasıl Faydalanabilirsiniz?
Kampanyalardan faydalanmak için ilgili bankanın şubelerine başvurabilir veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzun ardından kısa bir inceleme sürecinden sonra onay alarak istediğiniz tutarda kredi veya nakit avansı hesabınıza aktarabilirsiniz.
NOT: Kampanyaların detayları ve şartları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Başvuru yapmadan önce ilgili bankanın kampanya koşullarını dikkatlice incelemeniz önemlidir.