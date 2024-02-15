Bankalardan sıfır faizli kredi müjdesi: 3333 lira aylık ödemesi var! Hayalleriniz ertelenmesin! İşte banka banka detaylar...

Enpara, yeni müşterilerine masrafsız ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredide 10 bin TL limit belirlenmiş. Aylık ödeme ise 1666 TL olarak hesaplanıyor.

Enpara, Akbank, CepteTEB, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, BurganBank, Yapı Kredi , Denizbank gibi birçok banka, müşterilerine sıfır faizli kredi veya nakit avans imkanı sunuyor. Bu bankaların sunduğu avantajlı kampanyaları değerlendirerek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

QNB Finansbank'tan 20 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizli Fırsat:

QNB Finansbank da yeni müşterilerine cazip bir kampanya sunuyor. 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli 10 bin TL nakit avans ve 10 bin TL kredi imkanı sunan banka, toplamda 20 bin TL limit veriyor. Aylık ödeme ise 3333 TL olarak belirlenmiş.

Akbank'tan 30 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizli Destek:

Akbank da yeni müşterilerine 30 bin TL'ye kadar limit imkanı sunuyor. 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL kredi imkanı sunan banka, aylık ödemeyi 5000 TL olarak belirlemiş.