Engelli çocuğu olana erken aylık: Prim ve yaş avantajı ne kadar? Nasıl yararlanılacak?

Kadın sigortalılardan ağır engelli çocuğu bulunanların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu kapsamda annelerin 1 Ekim 2008'den (memurlarda 15 Ekim 2008'den) sonraki prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.
Yani 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ilave ediliyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lu kadınlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler bu imkandan yararlanmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine başvuruyor.
Kamu görevlileri ise başvuruyu çalıştıkları kamu kurumlarına yapıyor. Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor. Ancak başvurunun sağlık kurulu raporu alındığı tarihte yapılması daha iyi. Çünkü raporla ilgili bir sorun çıkması halinde düzeltme yapılabileceği için hak kayıpları engellenebiliyor.
Çığıl ÖN YENER