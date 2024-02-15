Engelli çocuğu olana erken aylık: Prim ve yaş avantajı ne kadar? Nasıl yararlanılacak?

Kadın sigortalılardan ağır engelli çocuğu bulunanların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu kapsamda annelerin 1 Ekim 2008'den (memurlarda 15 Ekim 2008'den) sonraki prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.

Yani 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ilave ediliyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lu kadınlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler bu imkandan yararlanmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine başvuruyor.