Etiket mesaisi: Fırsatçı zamdan vazgeçmedi! Sektör talebe yetişemiyor

Fırsatçılar tüm denetimlere ve cezalara rağmen, ürünlere zam yapmaktan geri durmuyor. Aralık ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49.11'lik artışın ardından daha işçinin cebine yeni maaşı girmeden fiyatları değiştiren fırsatçı market ler, Ocak ve Şubat ayını da boş geçirmedi.

Ayda bir değişen etiket ler, memurlar ve emeklilere yapılan artışlar üzerine günlük ve haftalık değiştirilmeye başladı. Hatta market çalışanları bazı günler gece kalarak 'etiket mesaisi' yapmaya başladı. Bazı marketlerde özellikle temel ihtiyaç maddeleri raftan kasaya gelene kadar bile fiyat değişikliğine uğruyor. Baklagiller, deterjan, tuvalet kağıdı, peynir, yoğurt, süt gibi temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları sürekli değişiyor.

KAĞIT YETİŞMİYOR

Marketlerdeki bu 'hummalı zam mesaisi' devam ettikçe yeni etiket ihtiyacı da artıyor. Şimdi yasa gereği barkodlu etiket kullanan marketler, sürekli yenilemekten dolayı etiket yetiştirememeye başladı. Bunun üzerine etiket talebi patlama yaptı. Etiket sektörü talebe yetişemezken, onlar da fiyatlarını yükseltti. Sektör yetkilileri, "Daha önce aylık ya da iki ayda bir etiket alan firmalar şimdi haftalık sipariş vermeye başladı. Biz üretim olarak kapasite artırsak da bazen talebe yetişemiyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ BAHANE MALİYET

Fiyatları sürekli değiştiren marketler değişik bahaneler de üretiyor. İşçilik, enerji, ya da nakliye gibi maliyet bahanelerinin yanına şimdi de etiket maliyeti eklenmeye başladı. Etiket fiyatlarındaki artış marketler tarafından hemen ürünlerin satış tutarlarına yansıtılıyor.