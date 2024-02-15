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Emekliye yeni maaş: e-Devlet'te kazançlar güncellendi! SSK ve Bağ-Kur'lular zamlı tutarları nasıl görecek? Çalışanlar emekli aylığını nasıl hesaplayacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin e-Devlet’teki aylık bilgileri yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında güncellenirken, ödemeler de hafta sonunda başlıyor. Peki emekliler alacakları ödemeleri nasıl görebilecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Emekliye yeni maaş: e-Devlet’te kazançlar güncellendi! SSK ve Bağ-Kur’lular zamlı tutarları nasıl görecek? Çalışanlar emekli aylığını nasıl hesaplayacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin e-Devlet'teki aylık ve ödeme tutarları güncellenirken, Şubat ayı aylık ödemeleri de hafta sonu yapılmaya başlanacak. Zam oranı 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 49.25'e yükseltilen, en düşük aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek artışlar Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girdiği için geçtiğimiz hafta fark ödemesi almıştı.

ÖDEMELER BAŞLIYOR
SSK ve Bağ-Kur'lular ek zamların yansıtıldığı Şubat ayı aylıklarını da ayın 17'sinden itibaren hesabında görecek. SSK emeklileri 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Şubat tarihleri arasında, Aralık ayına göre yüzde 49.25 artırılmış kök aylıklarını ve bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 ek ödemelerini hesaplarında görecek. Kök aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında çıkanlar 10 bin lira alacak.

NEREDEN GÖRÜLÜYOR?
Emeklilerin e-Devlet'teki aylık bilgileri de son zam oranlarına göre güncellendi. Yeni maaşlar şöyle görülecek:
- E-Devlet'e girin.
- SSK'lıysanız '4A Emekli Aylık Bilgisi'ni, Bağ-Kur'luysanız '4B Emekli Aylık Bilgisi' bölümünü tıklayın.
- Çıkan ekranda önce sağ alt köşedeki 'İşlem', ardından 'Detay' yazısına dokunun.
- Ekranda çıkan 'Aylık Tutarı' yüzde 49.25 zamlı kök aylık tutarını, 'Ek Edeme Tutarı' yeni aylık üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi, '5510 Ek 19 Miktarı' da kök aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altındaysa ödemeyi bu tutara tamamlamak için eklenen tutarı gösteriyor. Bu ödemelerin toplamı bu yılın ilk yarısında emeklilerin alacağı aylık ödemeyi gösteriyor. Eğer ilaç alınmışsa 'kesinti tutarı' bölümünde bu da yazıyor. Bu tutar düşülerek ödeme yapılıyor. Ayrıca ekranda çıkan 'Birikmiş Aylık Tutarı' da 6-7 Şubat'ta yatırılmış ek zam farkını gösteriyor.



ÇALIŞANLARA AYLIK HESABI DA E-DEVLET'TE
Çalışanlar da artık emeklilikte alacakları maaşı e-Devlet'te görebiliyor. Bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebiliyor.

Emeklilikte alacağı maaşı merak eden çalışanlar, bunun için öncelikle e-Devlet portalına giriş yapacak. SSK'lılar '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama', esnaflık yapanlar yani Bağ-Kur'lular ise '4B Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek.

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