Emekliye yeni maaş: e-Devlet’te kazançlar güncellendi! SSK ve Bağ-Kur’lular zamlı tutarları nasıl görecek? Çalışanlar emekli aylığını nasıl hesaplayacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin e-Devlet'teki aylık ve ödeme tutarları güncellenirken, Şubat ayı aylık ödemeleri de hafta sonu yapılmaya başlanacak. Zam oranı 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 49.25'e yükseltilen, en düşük aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek artışlar Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girdiği için geçtiğimiz hafta fark ödemesi almıştı.

ÖDEMELER BAŞLIYOR

SSK ve Bağ-Kur'lular ek zamların yansıtıldığı Şubat ayı aylıklarını da ayın 17'sinden itibaren hesabında görecek. SSK emeklileri 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Şubat tarihleri arasında, Aralık ayına göre yüzde 49.25 artırılmış kök aylıklarını ve bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 ek ödemelerini hesaplarında görecek. Kök aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında çıkanlar 10 bin lira alacak.