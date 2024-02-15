Deterjan, yumuşatıcı, temizlik ürünlerinde BİM indirimi! 15 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu! 5 L’si 145.00 TL’ye düştü

Küçük ev aletleri kategorisinde, özellikle Airfryer gibi sağlıklı pişirme teknolojilerini sunan ürünler, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. İşte 16 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler listesi...
Küçük ev aletleri kategorisinde, özellikle Airfryer gibi sağlıklı pişirme teknolojilerini sunan ürünler, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. İşte 16 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler listesi...
Dijitsu 58 İnç Ultra HD Webos TV: 11,999 TL
TCL 43 İnç Smart Google TV: 8,999 TL
Senna 43 İnç Full HD Android TV: 6,299 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu: 7,999 TL
Katlanır Elektrikli Bisiklet: 17,999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set: 6,499 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1,999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5,999 TL
Buzolabı Organşzer Sepet: 45 TL
Buzdolabı Organizer Şeffaf Sepet: 55 TL
Toprak Güveç Tencere: 65 TL
Silikon 4'lü Muffin 16'lı Çikolata Kalıbı: 49,50 TL
Blackout Perde: 119 TL
Jakarlı Koltuk Şalı: 79 TL
Kadın Kamuflaj Desenli Tayt: 99 TL
Erkek Eşofman Altı: 139 TL