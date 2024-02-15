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Deterjan, yumuşatıcı, temizlik ürünlerinde BİM indirimi! 15 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu! 5 L'si 145.00 TL'ye düştü

16 Şubat 2024 tarihli BİM aktüel kataloğu, ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Deterjan ürünlerinden Airfryer, Türk kahvesi makinesi, elektrikli bisiklet gibi teknolojik ürünlere kadar pek çok seçenek, cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 23:26 Güncelleme 15 Şubat 2024, 23:26
Deterjan, yumuşatıcı, temizlik ürünlerinde BİM indirimi! 15 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu! 5 L’si 145.00 TL’ye düştü

Küçük ev aletleri kategorisinde, özellikle Airfryer gibi sağlıklı pişirme teknolojilerini sunan ürünler, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. İşte 16 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler listesi...

Dijitsu 58 İnç Ultra HD Webos TV: 11,999 TL
TCL 43 İnç Smart Google TV: 8,999 TL

Senna 43 İnç Full HD Android TV: 6,299 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu: 7,999 TL

Katlanır Elektrikli Bisiklet: 17,999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set: 6,499 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1,999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5,999 TL

Buzolabı Organşzer Sepet: 45 TL
Buzdolabı Organizer Şeffaf Sepet: 55 TL

Toprak Güveç Tencere: 65 TL
Silikon 4'lü Muffin 16'lı Çikolata Kalıbı: 49,50 TL

Blackout Perde: 119 TL
Jakarlı Koltuk Şalı: 79 TL
Kadın Kamuflaj Desenli Tayt: 99 TL
Erkek Eşofman Altı: 139 TL

Midi fırın ve No-Frost Buzdolabı A101 indirimi! 15-16-17-18 Şubat 2024 A101 aktüel kataloğu!Midi fırın ve No-Frost Buzdolabı A101 indirimi! 15-16-17-18 Şubat 2024 A101 aktüel kataloğu!
Midi fırın ve No-Frost Buzdolabı A101 indirimi! 15-16-17-18 Şubat 2024 A101 aktüel kataloğu!

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