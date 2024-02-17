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Aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Şubat ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak belirli tarihlerde hesaplara yatırılan ödemeler, eğitim, sağlık, barınma gibi farklı alanları kapsayarak vatandaşların ihtiyaçlarına destek oluyor. Bu kapsamda, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenen Aile Destek Yardımı miktarları, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bir destek mekanizması olarak işlev görüyor.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 11:10 Güncelleme 17 Şubat 2024, 11:10
Aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Şubat ayı aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

2024 yılında memur maaşlarına yapılan zamın ardından, birçok sosyal yardım ve ödeme programında artışlar gerçekleşti. Bu kapsamda, aile destek ödemeleri de her geçen gün araştırılmaya devam ediliyor. Şubat ayına ilişkin aile destek ödemeleri, aylık gelir aralıklarına göre belirlenen hak sahiplerine ödenmeye başlanacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, özellikle düşük gelirli aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bir önceki ay, ödemeler genellikle ayın ortasında hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu nedenle, bu ayın ödemelerinin de genellikle 15 Şubat'tan itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.

4 MİLYAR ÖDEME YAPACAĞIZ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

"Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Henüz aile destek ödemeleri zammı hakkında bir açıklama yok. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PAKETİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Son olarak ödeme süresi uzatılan Aile Destek Paketinin 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı haziran ayı olacak.

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